ЄС залежить від російського газу, але санкції проти ПП-2 може ввести, — депутат Європарламенту

Євросоюз завжди залежав і найближчим часом залежатиме від російського газу, заявив євродепутат із Німеччини Сергій Лагодинський у коментарі Фокусу.

Євросоюзу потрібно зменшувати залежність від російського газу шляхом диверсифікації країн постачальників і переходом на нові, насамперед зелені джерела енергії. Про це в коментарі Фокусу сказав Сергій Лагодинський, депутат Європарламенту від німецької партії "Зелені".

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"Я критик "Північного потоку-2" і завжди, як і моя партія, вимагав його закриття. Особливо це буде необхідно, якщо Російська Федерація справді піде на чергову військову агресію проти України. Інші партії, особливо соціал-демократи, чинили опір такій опції, але ми їх останніми тижнями переконали, що ПП-2 може не бути введений в експлуатацію у разі війни.

Я б однак і в цьому випадку був акуратним у судженнях. Є економічна сторона питання, наприклад, як окупати мільярди, вкладені в ПП-2 та як пояснити це платникам податків. Але є й інша сторона: є економіка, а є геологія. Питання, як опалювати будинки європейців, аж ніяк не питання наживи. Тут потрібна комплексна переорієнтація енергетичної системи. Вона необхідна, але й це неможливо зробити одразу", — каже Лагодинський Фокусу.

Депутат вказує, що зараз важливо стежити за серією міжнародних переговорів навколо українського питання та гарантій безпеки.

"Підсумком має стати запобігання військовій агресії та повторення подібного шантажу в майбутньому. Якщо російський уряд дійсно бажає переговорів, то природно їх основою не можуть бути ультимативні й абсолютно нереальні вимоги, виставлені російською стороною. Однак це не означає, що немає інших опцій, зокрема, мені здається, можливо було б перезапустити процес роззброєння та контролю за озброєннями, як стратегічними, так і тактичними ядерними ракетами та протиракетною обороною, а також конвенційною зброєю. Було б також розумно активувати ОБСЄ як майданчик для обговорення питань стратегічної архітектури в Європі. Чи бажає Росія саме таких поступок і чи хоче вона успішних переговорів взагалі, це питання, на яке відповідь знає лише Путін", — вказує німецький політик.

Лагодинський каже, що постачання певних типів оборонних озброєнь Україні потрібне. При цьому парламентарій зазначає, що Німеччина завжди намагається не постачати зброю сторонам гарячих конфліктів, у тому числі через треті країни.

"Але не забувайте, що Німеччина допомагає Україні вже зараз, постачаючи певні види оборонного та військово-медичного обладнання, не кажучи вже про політичну й економічну підтримку. Отже, за всього мого бажання, щоб ми ще більше активізувалися в цьому напрямку, я б не хотів, щоб з'являлося враження розрізненості, де цього немає. Всі знали, що Німеччина неохоче постачає озброєння в зони конфліктів, це не новина. Ми не можемо перевиховати німців за місяць. Це процес усвідомлення самих себе як міжнародного, у тому числі військового актора. Над цим треба працювати довгостроково. Обстановка зараз критична і для багатьох в Україні стресова. Але не забувайте, що німці роблять дуже багато для підтримки української незалежності, а внести розбрат між ЄС і Україною було б найкращим подарунком Кремлю", — наголошує Лагодинський.