На массовые беспорядки и столкновения с копами 31 января выделили 1 млн грн, — Нацполиция

Организаторам проплаченных митингов грозит до 8 лет лишения свободы. В данный момент, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, проверяется связь задержанных со спецслужбами РФ.

Двое граждан, которых подозревают в организации массовых беспорядков в Украине, были задержаны правоохранителями. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в ходе брифинга, который проходил 31 января.

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По его словам, один из организаторов проплаченных митингов, которые были предовтращены правоохранителями, подыскивал граждан, готовых за денежное вознаграждение участвовать в подобных "протестах".

Игорь Клименко в ходе брифинга заяверил, что похожая акция готовилась в Киеве 31 января, на организацию которой выделили более миллиона гривен.

Людям в "массовке" обещали заплатить от 800 гривен, а "титушкам", которым планировали поручить спровоцировать столкновения с силовиками, — от 1200 гривен.

"Более радикальные акции, такие как зажигание шин — $2500. Дополнительно даже выделили кассу на штрафы. Они понимали, что часть граждан, которые будут участвовать в этих мероприятиях, правоохранители задержат, соответственно будут составлены протоколы и придется платить штрафы. Это тоже было предусмотрено сметой", — продолжил Игорь Клименко во время совместного брифинга с главой МВД Денисом Монастырским.

В ходе следственных действий силовики задержали вероятного организатора беспорядков и его сообщника. Подозреваемые имеют "опыт работы в правоохранительных органах", а в случае, если суд докажет их вину, им грозит до 8 лет лишения свободы.

На брифинге продемонстировали ролик с разговором, по данным МВД, организаторов проплаченных митингов, которые на русском языке обсуждали время проведения своих "протестов" и другие детали. Игорь Клименко также подчеркнул, что в данный момент украинские правоохранители изучают возможную связь задержанных со спецслужбами РФ.

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Отметим, что 30 января пресс-служба Нацполиции сообщила о задержании группы лиц, которые готовили в Украине проплаченные акции протеста и столкновения с правоохранителями.

31 января глава МВД Денис Монастырский в ходе брифинга заявил, что во время проплаченных митингов планировали задействовать до 5 тысяч человек, среди которых должны были быть титушки. В ходе массовых беспорядков готовились боестолкновения с силовиками, а происходящее должно было транслироваться по украинскому телевидению.