На масові заворушення та зіткнення з копами 31 січня виділили 1 млн грн, — Нацполіція

Організаторам проплачених мітингів загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, перевіряється зв'язок затриманих із спецслужбами РФ.

Двох громадян, яких підозрюють в організації масових заворушень в Україні, затримали правоохоронці. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу, який проходив 31 січня.

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За його словами, один з організаторів проплачених мітингів, яких змогли запобігти правоохоронці, підшукував громадян, які готові за грошову винагороду брати участь у подібних "протестах".

Ігор Клименко під час брифінгу заявив, що схожа акція готувалася у Києві 31 січня, на організацію якої виділили понад мільйон гривень.

Людям у "масовці" обіцяли заплатити від 800 гривень, а "тітушкам", яким планували доручити спровокувати зіткнення із силовиками, — від 1200 гривень.

"Радикальніші акції, такі як запалення шин — $2500. Додатково навіть виділили касу на штрафи. Вони розуміли, що частину громадян, які братимуть участь у цих заходах, правоохоронці затримають, відповідно будуть складені протоколи і доведеться платити штрафи. Це теж було передбачено кошторисом", — продовжив Ігор Клименко під час спільного брифінгу із головою МВС Денисом Монастирським.

Під час слідчих дій силовики затримали ймовірного організатора заворушень та його спільника. Підозрювані мають "досвід роботи у правоохоронних органах", а у разі, якщо суд доведе їхню провину, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

На брифінгу продемонстрували ролик із розмовою, за даними МВС, організаторів проплачених мітингів, які російською мовою обговорювали час проведення своїх "протестів" та інші деталі. Ігор Клименко також наголосив, що наразі українські правоохоронці вивчають можливий зв'язок затриманих зі спецслужбами РФ.

[ + – ] У Києві запобігли масовим заворушенням та зіткненням із силовиками

Зазначимо, що 30 січня пресслужба Нацполіції повідомила про затримання групи осіб, які готували в Україні проплачені акції протесту та зіткнення з правоохоронцями.

31 січня глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу заявив, що під час проплачених мітингів планували задіяти до 5 тисяч людей, серед яких мали бути тітушки. Під час масових заворушень готувалися бойові зіткнення з силовиками, а те, що відбувалося б, мало транслюватися українським телебаченням.