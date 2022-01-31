У Києві планувалися заворушення за участю 1500 "тітушок" і з підпалом шин, — МВС (відео)

Організатори "мітингів", за словами голови МВС, заздалегідь підготували бутафорську кров для "картинки" на українському телебаченні, а зіткнення з правоохоронцями мали відбутися в кількох областях.

У Києві затримали групу осіб, які планували спровокувати масові заворушення 31 січня. Про це під час брифінгу, який відбувся 31 січня, повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, у центрі Києва планували зібрати до 5000 осіб, серед яких кільком тисячам відводилася роль "тітушок".

"Вони мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Повинна була пролитися кров. Була заготовлена, зокрема, бутафорська кров... Були заплановані та зібрані групи медиків, які мали підійти в цей момент (у момент зіткнень — ред.) і засвідчити травмування псевдоактивістів, і все це (масові заворушення — ред.) показати на центральних телеканалах", — продовжив Денис Монастирський.

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Міністр внутрішніх справ також наголосив, що під час заворушень готувалися підпали автомобільних шин, а також використання вогнегасників і салютів. Денис Монастирський запевнив, що є прихильником проведення мирних акцій, гарантованих Конституцією.

"Ця акція, яка готувалася заздалегідь, одразу була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень. Нічого спільного з мирними акціями не мала від самого початку... Акція до 5000 осіб, яку планували для "розгойдування" та дестабілізації ситуації в Україні", — додав голова МВС.

Під час брифінгу Денис Монастирський, коментуючи затримання групи осіб, провів аналогії з подіями, що відбувалися у 2014 році в Луганську, Донецьку, а також у Криму, в ході яких люди, привезені в тому числі з Росії, "провокували насильство щодо правоохоронних органів і демонстрували настрої суспільства до змін”.

За словами міністра внутрішніх справ, в Україні готувалася одразу кілька схожих "акцій протесту" в кількох регіонах країни — у Сумській, Чернігівській, Полтавській і Черкаській областях.

[ + – ] Силовики запобігли масовим заворушенням у низці областей України

Нагадаємо, 30 січня пресслужба Нацполіції повідомила про затримання в Києві групи осіб, які готували проплачені акції та масові заворушення в Україні.

Варто зазначити, що 26 листопада президент Володимир Зеленський у ході пресконференції попереджав, що в Україні готують держпереворот, до організації якого планують залучити бізнесмена Ріната Ахметова. За словами глави держави, повалення влади планувалося на 1 грудня, а в переговорах взяли участь представники з Росії. За фактом можливого держперевороту в Україні слідчі СБУ почали проводити досудове розслідування.

Утім жодного державного перевороту в Україні 1 грудня не було, а масштабна акція на Майдані "Захисти Україну" та протест ФОПів під Офісом президента завершилися мирно.

У листопаді 2021 року правоохоронцям також вдалося запобігти вбивству українського міністра Романа Лещенка. За даними МВС, одним із замовників "ліквідації" глави Мінагро є громадянином США. Підозрюваними в "замовленні" вбивства Романа Лещенка, як інформували силовики, є громадянка України Олена Богач і американець Курт Гросанс.