В Киеве планировались беспорядки с участием 1500 "титушек" и поджогом шин, — МВД (видео)

Организаторы "митингов", по словам главы МВД, заранее подготовили бутафорскую кровь для "картинки" на украинском телевидении, а столкновения с правоохранителями должны были произойти в нескольких областях.

В Киеве задержали группу лиц, которые планировали спровоцировать 31 января массовые беспорядки. Об этом в ходе брифинга, который прошел 31 января, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, в центре Киева планировали собрать до 5000 человек, среди которых нескольким тысячам отводилась роль "титушек".

"Они должны были устроить драки с правоохранителями. Должна была пролиться кровь. Была заготовлена, в том числе, бутафорская кровь… Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подойти в этот момент (в момент столкновений — ред.) и засвидетельствовать травмирование псевдоактивистов, и все это (массовые беспорядки — ред.) показать на центральных телеканалах", — продолжил Денис Монастырский.

[ + – ] Силовики предотвратили массовые беспорядки в ряде областей Украины

Министр внутренних дел также подчеркнул, что в ходе беспорядков готовились поджоги автомобильных шин, а также использование огнетушителей и салютов. Денис Монастырский заверил, что является сторонником проведения мирных акций, которые гарантированы Конституцией.

"Эта акция, которая готовилась заранее, сразу была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков. Ничего общего с мирными акциями не имела с самого начала… Акция до 5000 человек, которую планировали для "раскачки" и дестабилизации ситуации в Украине", — добавил глава МВД.

В ходе брифинга Денис Монастырский, комментируя задержание группы лиц, провел аналогии с событиями, которые происходили в 2014 году в Луганске, Донецке, а также в Крыму, в ходе которых люди, привезенные в том числе из России, "провоцировали насилие к правоохранительным органам и демонстрировали настроения общества к изменениям".

По словам министра внутренних дел, в Украине готовилось сразу несколько похожих "акций протеста" в нескольких регионах страны — в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

[ + – ] Силовики предотвратили массовые беспорядки в ряде областей Украины

Напомним, 30 января пресс-служба Нацполиции сообщила о задержании в Киеве группы лиц, которые готовили проплаченные акции и массовые беспорядки в Украине.

Стоит отметить, что 26 ноября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции предупреждал, что в Украине готовят госпереворот, к организации которого планируют привлечь бизнесмена Рината Ахметова. По словам главы государства, свержение власти планировалось на 1 декабря, а в переговорах участвовали представители из России. По факту возможного госпереворота в Украине следователи СБУ начали вести досудебное расследование.

Впрочем, никакого государственного переворота в Украине 1 декабря не было, а масштабная акция на Майдане "Защити Украину" и протест ФОПов под Офисом президента завершились мирно.

В ноябре 2021 года правоохранителям также удалось предотвратить убийство украинского министра Романа Лещенко. По данным МВД, одним из заказчиков "ликвидации" главы Минагро является гражданином США. Подозреваемыми в "заказе" убийства Романа Лещенко, как информировали силовики, являются гражданка Украины Елена Богач и американец Курт Гросанс.