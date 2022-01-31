Ущерб экологии на 40 миллиардов: заместителю Кличко вручили подозрение в халатности

Замглавы КГГА Петра Пантелеева могут приговорить до пяти лет лишения свободы за бездействие в ликвидации ртути и ртутьсодержащих веществ на заводе "Радикал". Столичные власти уверяют, что вывезли с территории предприятия более 300 тонн токсичных отходов.

Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву утром 31 января сообщили о подозрении в бездействии по делу о ликвидации последствий экологического загрязнения на территории завода "Радикал". Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация (КГГА).

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Завод "Радикал" никогда не был в муниципальной собственности, но столичные власти обеспечили вывоз оттуда более 300 тонн токсичных отходов, отметили в КГГА.

[ + – ] Завод "Радикал" находится рядом с метро "Лесная"

В Киевской городской прокуратуре добавили, что чиновника обвиняют по статье 237 Уголовного кодекса Украины (непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения). Санкция этой статьи предполагает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

[ + – ] Пантелеева обвинили в халатности

По данным следствия, с 2014 по 2021 годы на территории завода "Радикал" не провели демеркуризацию (удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами, чтобы не допустить отравление людей и животных) и ни одного мероприятия, чтобы ликвидировать последствия экологического загрязнения.

Всего на территории "Радикала" накоплено почти 200 тыс. тонн ртути и ртутьсодержащих веществ, нанесен ущерб экологии на более 40 млрд гривен, подсчитали в Киевской прокуратуре.

Подозрение Пантелееву власти Киева называют "очередной попыткой политического давления". В ноябре прошлого года по инициативе города начали реализовывать проект по безопасной утилизации опасных отходов на территории завода "Радикал", но госорганы заблокировали его финансирование, отметили в КГГА.

[ + – ] Завод находится в заброшенном состоянии

"На сегодня объем отходов, содержащих ртуть, которые должны быть изъяты и вывезены с территории ОАО "Радикал", составляет около 200 тыс. тонн, из них 10 тыс. тонн сильно насыщены ртутью", – подчеркнули в администрации города.

В каком состоянии находится завод "Радикал"?

Фокус ранее писал об экологической опасности для киевлян от завода "Радикал" в Днепровском районе города.

Завод "Радикал" ввели в эксплуатацию в 1951 году. На заводе производили хлор, бертолетовую соль, каустическую соду, каучук, серную и соляную кислоты, поролон, и другие синтетические вещества.

В 1994 году предприятие приватизировали. В июле 1996 года собственник завода прекратил работу предприятия. Как указывают в КГГА, он не выполнил регламентные работы и не вывез остатки химических веществ. В 1998 году в отношении руководства предприятия возбудили уголовное производство по факту мошенничества.

В августе 2000 года Арбитражный суд Киева признал ОАО "Радикал" банкротом и разрешил его ликвидировать. До сих пор предприятие не уничтожили, десятки тысяч квадратных метров территории остались пораженные химическими веществами, заключили в киевской горадминистрации.