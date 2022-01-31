Збитки екології на 40 мільярдів: заступнику Кличка вручили підозру у недбалості

Заступник голови КМДА Петра Пантелеєва можуть засудити до п'яти років позбавлення волі за бездіяльність у ліквідації ртуті та речовин, що містять ртуть, на заводі "Радикал". Столична влада запевняє, що вивезла з території підприємства понад 300 тонн токсичних відходів.

Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вранці 31 січня повідомили про підозру у бездіяльності у справі щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення на території заводу "Радикал". Про це повідомила Київська міська держадміністрація (КМДА).

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Завод "Радикал" ніколи не був у муніципальній власності, але столична влада забезпечила вивезення звідти понад 300 тонн токсичних відходів, зазначили у КМДА.

[ + – ] Завод "Радикал" знаходиться поряд з метро "Лісова"

У Київській міській прокуратурі додали, що чиновника звинувачують за статтею 237 Кримінального кодексу України (неприйняття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

[ + – ] Пантелеєва звинуватили у недбалості

За даними слідства, з 2014 по 2021 рік на території заводу "Радикал" не провели демеркуризацію (видалення ртуті та її сполук фізико-хімічними або механічними способами, щоб не допустити отруєння людей та тварин) та жодного заходу, щоб ліквідувати наслідки екологічного забруднення.

Загалом на території "Радикалу" накопичено майже 200 тис. тонн ртуті і речовин, що містять ртуть, завдано збитків екології на понад 40 млрд гривень, підрахували в Київській прокуратурі.

Підозра Пантелеєву влада Києва називає "черговою спробою політичного тиску". У листопаді минулого року з ініціативи міста почали реалізовувати проєкт із безпечної утилізації небезпечних відходів на території заводу "Радикал", але держоргани заблокували його фінансування, зазначили у КМДА.

[ + – ] Завод перебуває у занедбаному стані

"На сьогодні обсяг відходів, що містять ртуть, які мають бути вилучені та вивезені з території ВАТ "Радикал", становить близько 200 тис. тонн, із них 10 тис. тонн сильно насичені ртуттю", — наголосили в адміністрації міста.

В якому стані знаходиться завод Радикал?

Фокус раніше писав про екологічну небезпеку для киян від заводу "Радикал" у Дніпровському районі міста.

Завод Радикал ввели в експлуатацію у 1951 році. На заводі виробляли хлор, бертолетову сіль, каустичну соду, каучук, сірчану та соляну кислоти, поролон та інші синтетичні речовини.

1994 року підприємство приватизували. У липні 1996 власник заводу припинив роботу підприємства. Як вказують у КМДА, він не виконав регламентні роботи та не вивіз залишки хімічних речовин. 1998 року стосовно керівництва підприємства порушили кримінальне провадження за фактом шахрайства.

У серпні 2000 року Арбітражний суд Києва визнав ВАТ "Радикал" банкрутом та дозволив його ліквідувати. Досі підприємство не знищили, десятки тисяч квадратних метрів території залишилися уражені хімічними речовинами, підсумували у київській міськадміністрації.