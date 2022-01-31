Воевавшего за "ДНР" экс-полковника Голубана задержали по делу о массовых беспорядках (фото)

Бывший полковник Национальной полиции хотел привлечь к беспорядкам почти 200 "своих людей". Следствие устанавливает, в чьих интересах он действовал.

Бывшего полковника Национальной полиции Юрия Голубана задержали по делу об организации массовых беспорядков в Украине. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" рассказал источник в силовых структурах.

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Голубан планировал привлечь к беспорядкам почти 200 "своих людей", объяснил собеседник.

Источник напомнил, что Голубан был командиром роты в составе батальона "Восток" террористической организации "ДНР".

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"Если посмотреть его биографию, то в 2018-м он уволился с должности замначальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", — добавил он.

По информации источников Pavlovsky News, полиция задержала Голубана за подготовку силового протеста с провокациями под Офисом президента Украины (ОП).

"Следствие сейчас устанавливает, в чьих интересах Голубан заказывал акцию на 5 тыс. человек под ОП", отмечается в сообщении.

Позже появилось фото задержания экс-полковника сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции.

[ + – ] Голубана задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Фото: Rbc.ua

На нем видно, как Голубан сидит с руками за спиной в окружении полицейских.

Чем известен Юрий Голубан?

Полковник с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ. В 2014 году присоединился к батальону "Киев-1", служил в зоне проведения антитеррористической операции и командовал ротой спецназначения при Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

Голубана в 2017 году обвиняли в причастности к деятельности группировки боевиков "ДНР". В этом же году Служба безопасности Украины начала производство по факту госизмены Голубана. В феврале 2019 года экс-глава МВД Украины Арсен Аваков говорил об увольнении Голубана из органов.

"Обозреватель" писал, что у Голубан был позывной "Вампир", его видели в форме боевиков "ДНР" с оружием в руках.

[ + – ] Голубан мог получить квартиру в Киеве

"Террорист успел обзавестись квартирой в столице и уволился (из полиции) в 2018 году, оформив себе пенсию", – сообщало издание.

Массовые беспорядки в Киеве

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 31 января рассказал о задержании лиц, которые планировали устроить в столице массовые беспорядки. В центре Киева хотели собрать несколько тысяч "титушек", чтобы устроить драки с полицейскими, сказал чиновник.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко озвучил стоимость участия в акциях протеста. Участвующим в "массовке" обещали заплатить от 800 гривен. "Титушки-провокаторы" должны были получить от 1200 гривен. За поджог шин планировалось платить от $2500, отметил Клименко.

Полиция изучает связи задержанных с российскими спецслужбами.