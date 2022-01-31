Рада имеет секретный план действий на случай отсутствия любой связи, - Стефанчук (видео)

Спикер утверждает, что у депутатов есть соответствующие пакеты документов с грифом "секретно". В них указаны все шаги, как действовать на случай исчезновения связи.

В случае введения в Украине чрезвычайного положения Верховная Рада будет работать. У политиков есть план даже на тот момент, когда пропадет связь, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в ВР 31 января.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Конечно, мы готовы к развитию событий, установленных законодательством Украины, в частности, когда речь идет о случаях, когда может быть в Украине введен особый период. Я не буду называть, чтобы сейчас это не распространялось в СМИ. Конечно, план есть", — рассказал Стефанчук.

По его словам, в Украине важно ввести депутатское онлайн-голосование, что давно практикуют другие страны. Чтобы была возможность собираться не только в парламенте. Но у нас пока этого не внедрили.

На случай, когда в стране может исчезнуть связь, также есть необходимые инструкции, как работать законодательному органу.

"Если не будет интернета, есть соответствующие пакеты у депутатов. Они под секретным режимом, они их открывают и там написано: если падает связь ты делаешь первое, второе, третье… Когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте. Там все прописано. Единственное, что это составляет режим секретности, поэтому я не могу рассказать", — добавил Стефанчук.

В то же время, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в стране не проводится подготовка непосредственно к началу полномасштабной войны.