Прямой подготовки к агрессивным действиям России уже завтра — нет, — Данилов

Вместе с тем, чиновник предупредил, что положение вещей может очень быстро измениться — и тогда уже придется действовать по обстоятельствам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в стране не проводится подготовка непосредственно к началу полномасштабной войны. Об этом сообщает "Украинская правда".

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"На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет", — сказал Данилов, добавив, что если уже завтра такая подготовка начнется, обществу об этом сообщат, поскольку положение вещей может очень быстро измениться. Тогда уже необходимо будет действовать по обстоятельствам.

Секретарь СНБО не видит ничего неожиданного в том, что Кремль наращивает военное присутствие вблизи с украинской границей.

По его словам, чтобы обсудить новое наступление российских войск и потенциально возможный открытый конфликт с Россией, специальное заседание СНБО не созывалось.

Вместе с тем, ведомство еженедельно проводит совещания, на которых обсуждаются вопросы национальной безопасности. В обсуждениях участвуют военнослужащие, сотрудники разведведомств и СБУ. В общей сложности, в аналитическую группу входит 18 человек.

О развитии событий ежедневно докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее Фокус сообщал, что представители США призывают своих граждан не ехать в Украину из-за угрозы масштабного вторжения войск РФ. Уровень риска посещения Украины оценивается как 4-й — наивысший.

Напомним, что Министерство обороны Украины поделилось инфографикой, наглядно показав список военной помощи, которую США предоставили Украине в 2021 году.