Прямої підготовки до агресивних дій Росії вже завтра – немає, – Данілов

Водночас чиновник попередив, що стан речей може дуже швидко змінитись — і тоді вже доведеться діяти за обставинами.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що зараз у країні не проводиться підготовка безпосередньо до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє "Українська правда".

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"На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра — немає", — сказав Данілов, додавши, що якщо вже завтра така підготовка почнеться, суспільству про це повідомлять, оскільки стан речей може дуже швидко змінитись. Тоді вже необхідно діяти за обставинами.

Секретар РНБО не бачить нічого несподіваного в тому, що Кремль нарощує військову присутність поблизу українського кордону.

За його словами, щоб обговорити новий наступ російських військ і потенційно можливий відкритий конфлікт із Росією, спеціальне засідання РНБО не скликалося.

Водночас відомство щотижня проводить наради, на яких обговорюються питання національної безпеки. В обговореннях беруть участь військовослужбовці, співробітники розвідувань та СБУ. Загалом, до аналітичної групи входить 18 осіб.

Про розвиток подій щодня повідомляють президенту Володимиру Зеленському.

Раніше Фокус повідомляв, що представники США закликають своїх громадян не їхати в Україну через загрозу масштабного вторгнення військ РФ. Рівень ризику відвідування України оцінюється як 4-й — найвищий.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України поділилося інфографікою, наочно показавши список військової допомоги, яку США надали Україні в 2021 році.