Рада має секретний план дій на випадок відсутності будь-якого зв'язку, — Стефанчук (відео)

Спікер стверджує, що депутати мають відповідні пакети документів із грифом "таємно". У них зазначені всі кроки, як діяти у разі зникнення зв'язку.

У разі запровадження в Україні надзвичайного стану Верховна Рада працюватиме. У політиків є план навіть на той момент, коли зникне зв'язок, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу у ВР 31 січня.

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"Звичайно, ми готові до розвитку подій, встановлених законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли може бути в Україні запроваджено особливий період. Я не називатиму, щоб зараз це не поширювалося у ЗМІ. Звичайно, план є", — розповів Стефанчук.

За його словами, в Україні важливо запровадити депутатське онлайн-голосування, що давно практикують інші країни. Щоб була можливість збиратися не лише в парламенті. Але в нас поки що цього не впровадили.

На випадок, коли в країні може зникнути зв'язок, є також необхідні інструкції, як працювати законодавчому органу.

"Якщо не буде інтернету, є відповідні пакети в депутатів. Вони під секретним режимом, вони їх відкривають і там написано: якщо падає зв'язок ти робиш перше, друге, третє... Коли збираємось у Верховній Раді, на якому місці. Там усе прописано. Єдине, що це є режимом секретності, тому я не можу розповісти", — додав Стефанчук.

У той же час, нещодавно секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що зараз у країні не проводиться підготовка безпосередньо до початку повномасштабної війни.