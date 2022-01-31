В Полтаве задержали братьев-депутатов за вымогательство почти $40 тысяч (фото)

По информации правоохранителей, депутаты требовали деньги у женщины, угрожая ей физическим насилием. Задержали братьев во время получения части денег.

Главу фракции "Довира" Полтавского облсовета Олега Диденко и его брата, депутата Миргородского райсовета Игоря Диденко (тоже из "Довиры") задержали во время получения крупной суммы, которую они требовали у женщины, угрожая ей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Информацию подтвердила в Facebook глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Имен она не назвала, но, согласно информации сайта Полтавского облсовета и Миргородского райсовета, речь идет о вышеуказанных особах.

Один из братьев-депутатов владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

Братья-депутаты якобы требовали у женщины 39 тыс. долларов "сомнительного долга". Просьба денег сопровождалась угрозами.

"По данным следствия, двое депутатов, угрожая физическим насилием, требовали и получили у жительницы Полтавщины более 39 тыс. долларов США. Она якобы приобрела похищенное зерно у работников общества, принадлежащего одному из депутатов", — говорится на сайте ведомства..

После получения средств фигурантов задержали, написала Венедиктова. Следствие продолжается.

Напомним, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. Его подозревают в коррупционных сделках на закупках для больницы в Житомирской области.

Еще сообщалось, как 13 января задержали экс-нардепа от БПП Андрея Немировского. По данным Госбюро расследований, он был пойман на взятке в особо крупном размере.