У Полтаві затримали братів-депутатів за здирство майже $40 тисяч (фото)

За інформацією правоохоронців, депутати вимагали гроші в жінки, погрожуючи їй фізичним насильством. Затримали братів під час отримання частини грошей.

Голову фракції "Довіра" Полтавської облради Олега Діденка та його брата, депутата Миргородської райради Ігоря Діденка (теж із "Довіри") затримали під час отримання великої суми, яку вони вимагали в жінки, погрожуючи їй. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Інформацію підтвердила у Facebook голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

Імен вона не назвала, але, згідно з інформацією сайту Полтавської облради та Миргородської райради, йдеться про вищезазначених осіб.

Один із братів-депутатів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом.

Брати-депутати нібито вимагали в жінки 39 тис. доларів "сумнівного боргу". Вимагання грошей супроводжувалося погрозами.

"За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали в мешканки Полтавщини понад 39 тис. доларів США. Вона нібито придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів", — йдеться на сайті відомства.

Після отримання коштів фігурантів затримали, написала Венедіктова. Слідство триває.

Нагадаємо, голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Його підозрюють у корупційних угодах на закупівлі для лікарні на Житомирщині.

Ще повідомлялося, як 13 січня затримали екснардепа від БПП Андрія Немирівського. За даними Держбюро розслідувань, його спіймали на хабарі в особливо великому розмірі.