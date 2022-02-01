Нардеп Воронько заявил о выходе из фракции "Слуга народа" после обысков ГБР

Политик, состоящий в объединении Разумкова "Разумная политика", обвинил Офис президента в давлении на нардепов, которые голосуют за законопроекты по своему усмотрению.

Народный депутат, член межфракционного объединения бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" Олег Воронько покидает фракцию "Слуга народа". Об этом в ходе заседания парламента во вторник, 1 февраля, сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук.

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По словам главы Рады, ему поступило заявление о выходе политика из пропрезидентской фракции. Воронько объяснил свое решение во время выступления с трибуны парламента.

В частности, нардеп упрекнул "слуг народа", что за 2,5 года идеалы политической силы "деградировали". Воронько пожаловался, что те народные избранники, которые несогласны с позицией Офиса президента, подвергаются уголовному преследованию.

"Власть начала травить депутатов, у которых есть собственная точка зрения на то, что на самом деле происходит в стране. Давить на тех, кто решил поддержать объединение "Разумная политика" и кто считает нужным голосовать так, как требует совесть, а не так, как хотят в Офисе президента", — сказал Воронько.

Также политик добавил, что ему не стыдно за свои голосования против инициатив о рынке земли, легализации игорного бизнеса и отзыве с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова. По словам Воронько, после того, как он присоединился к "Разумной политике", "в Офисе президента совсем снесло крышу".

"Одновременные обыски в 7 часов утра в пятницу с привлечением вооруженных спецназовцев у меня дома, дома у моего сына, у моих родственников, друзей… Это просто акция запугивания несогласных с Банковой депутатов монобольшинства. Это признак слабости, беспомощности и агонии власти", — добавил Воронько.

На сайте Верховной Рады указана информация о численности пропрезидентской фракции по состоянию на 1 февраля. Согласно этим данным, Воронько все еще является членом "монобольшинства".

Обыск у нардепа Воронько

Напомним, 28 января Государственное бюро расследований проводило следственные действия по месту жительства Воронько и у связанных с ним лиц по производству о подделке документов.

По версии следствия, во время судебного слушания в Печерском районном суде Киева политик предоставил суду поддельный протокол собрания с информацией о том, что его якобы уволили с должности директора предприятия. При этом в 2020 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направляло в суд административные протоколы о фактах нарушения Воронько требований совмещения им полномочий народного депутата с другими видами деятельности.

Всего Воронько инкриминируют три статьи Уголовного кодекса — подделка документов (ч. 4 ст. 358), служебный подлог (ч. 1 ст. 366) и введение суда в заблуждение (ч. 2 ст. 384).

Что известно о нардепе Воронько

47-летний IT-бизнесмен прошел в Верховную Раду от "Слуги народа" как беспартийный на выборах в 2019 году (округ №103, Кировоградская область). Состоит в парламентском Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно результатам проверки НАПК декларации Воронько за 2020 год, ведомство не смогло подтвердить происхождение принадлежащих ему активов на сумму более 132 млн гривен.

Ранее Фокус писал, что в объединении Разумкова состоят 25 народных депутатов — большинство из них являются членами фракции "Слуга народа".