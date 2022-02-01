Нардеп Воронько заявив про вихід із фракції "Слуга народу" після обшуків ДБР

Політик, який перебуває в об'єднанні Разумкова "Розумна політика", звинуватив Офіс президента в тиску на нардепів, які голосують за законопроєкти на власний розсуд.

Народний депутат, член міжфракційного об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика" Олег Воронько покидає фракцію "Слуга народу". Про це на засіданні парламенту у вівторок, 1 лютого, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

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За словами голови Ради, йому надійшла заява про вихід політика із пропрезидентської фракції. Воронько пояснив своє рішення під час виступу із трибуни парламенту.

Зокрема, нардеп дорікнув "слугам народу", що за 2,5 роки ідеали політичної сили "деградували". Воронько поскаржився, що ті народні обранці, які не погоджуються з позицією Офісу президента, зазнають кримінального переслідування.

"Влада почала цькувати депутатів, які мають власну точку зору на те, що насправді відбувається в країні. Тиснути на тих, хто вирішив підтримати об'єднання "Розумна політика" і хто вважає за потрібне голосувати так, як вимагає совість, а не так, як хочуть в Офісі президента", — сказав Воронько.

Також політик додав, що йому не соромно за свої голосування проти ініціатив щодо ринку землі, легалізації грального бізнесу та відкликання з посади спікера Ради Дмитра Разумкова. За словами Воронька, після того, як він приєднався до "Розумної політики", "в Офісі президента зовсім знесло дах".

"Одночасні обшуки о 7-й годині ранку в п'ятницю із залученням озброєних спецназівців у мене вдома, вдома у мого сина, у моїх родичів, друзів… Це просто акція залякування незгодних з Банковою депутатів монобільшості. Це ознака слабкості, безпорадності та агонії влади", — додав Воронько.

На сайті Верховної Ради зазначено інформацію про чисельність пропрезидентської фракції станом на 1 лютого. Згідно з цими даними, Воронько все ще є членом "монобільшості".

Обшук у нардепа Воронька

Нагадаємо, 28 січня Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії за місцем проживання Воронька та у пов'язаних із ним осіб з провадження про підробку документів.

За версією слідства, під час судового слухання у Печерському районному суді Києва політик надав суду підроблений протокол зборів з інформацією про те, що його нібито звільнили з посади директора підприємства. При цьому у 2020 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направляло до суду адміністративні протоколи щодо фактів порушення Воронько вимог суміщення ним повноважень народного депутата з іншими видами діяльності.

Загалом Вороньку інкримінують три статті Кримінального кодексу — підробку документів (ч. 4 ст. 358), службове підроблення (ч. 1 ст. 366) та введення суду в оману (ч. 2 ст. 384).

Що відомо про нардепа Воронька

47-річний IT-бізнесмен пройшов у Верховну Раду від "Слуги народу" як безпартійний на виборах у 2019 році (округ №103, Кіровоградська область). Є членом парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з результатами перевірки НАЗК декларації Воронька за 2020 рік, відомство не змогло підтвердити походження належних йому активів на суму понад 132 млн гривень.

Раніше Фокус писав, що в об'єднанні Разумкова перебувають 25 народних депутатів — більшість із них є членами фракції "Слуга народу".