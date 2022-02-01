Законопроект о сокращении числа нардепов готов к голосованию, - Корниенко (видео)

Согласно разработанному документу, количество парламентариев планируют сократить с 450 человек до 300.

Верховная Рада этого созыва должна проголосовать за уменьшение количества народных депутатов до трехсот человек. Об этом сообщил замглавы парламента Александр Корниенко, сообщается на сайте парламента.

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По словам Корниенко, законопроект уже готов и ждет голосования. Чтобы нововведение вступило в силу, необходимо 300 голосов.

Еще этим законопроектом предусматривается закрепление в Конституции пропорциональной избирательной системы.

"При использовании пропорциональной системы с открытыми списками мы не должны потерять связь с территориями. Люди хотят понимать, кому прийти и пожаловаться, кому написать письмо, а какой депутат их поддержит", – отметил Корниенко.

Еще политик говорит, что нужно обновить устаревшее законодательство касаемо партий. Сейчас, по его словам, политсилы ограничиваются арендой помещений и приемными, а нужно наладить более тесную связь с людьми.

К примеру, предоставление юридических консультаций от партий на сегодня является невозможным с точки зрения Национального агентства по предупреждению коррупции.

Напомним, в 2020 году проводился опрос населения касаемо сокращения числа нардепов в Раде. Тогда эту инициативу поддержали 90% украинцев.

Год назад профильный комитет парламента поддержал сокращение количества депутатов с 450 до 300 человек.