Законопроєкт про скорочення кількості нардепів готовий до голосування, — Корнієнко (відео)

Згідно з розробленим документом, кількість парламентарів планують скоротити з 450 осіб до 300 осіб.

Верховна Рада цього скликання має проголосувати за зменшення кількості народних депутатів до трьохсот осіб. Про це повідомив заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, повідомляється на сайті парламенту.

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За словами Корнієнка, законопроєкт уже готовий і чекає на голосування. Щоб нововведення набуло чинності, потрібно 300 голосів.

Ще цим законопроєктом передбачається закріплення у Конституції пропорційної виборчої системи.

"При використанні пропорційної системи з відкритими списками ми не повинні втратити зв'язок із територіями. Люди хочуть розуміти, кому прийти і поскаржитися, кому написати листа, і який депутат їх підтримає", — зазначив Корнієнко.

Ще політик каже, що потрібно оновити застаріле законодавство щодо партій. Зараз, за його словами, політсили обмежуються орендою приміщень та приймальнями, а потрібно налагодити тісніший зв'язок з людьми.

Наприклад, надання юридичних консультацій від партій на сьогодні є неможливим з погляду Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, у 2020 році проводилося опитування населення щодо скорочення кількості нардепів у Раді. Тоді цю ініціативу підтримали 90% українців.

Рік тому профільний комітет парламенту підтримав скорочення кількості депутатів із 450 до 300 осіб.