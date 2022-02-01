Зеленский подписал указ о реализации Стратегии кибербезопасности: что она предусматривает
В документе одним из главных источников угроз называют РФ, поскольку она занимается кибератаками, информационно-психологическими операциями и гибридной войной против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в области кибербезопасности. Указ размещен на сайте Офиса президента.
Кабмину с участием СБУ и других госведомств поручено обеспечить выполнение указа. Согласован комплекс мер с ориентирами для их выполнения.
По прошествии каждых шести месяцев ведомства должны уведомлять СНБО относительно выполнения плана реализации Стратегии кибербезопасности.
В эту стратегию, среди прочего, входят:
- рекомендации по развитию национальной системы защиты от кибератак
- перечень угроз кибербезопасности
- стратегические и первоочередные цели для обеспечения кибербезопасности
Ко всему прочему, в документе Россия упоминается как один из главных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, поскольку "реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины".
Ранее Фокус сообщал, что Аппарат СНБО заявил о необходимости разработать протокол совместных действий на случай кибератак на сайты государственных ведомств Украины. Также предлагается дополнительно мотивировать специалистов сектора безопасности и обороны, которые работают в сфере защиты от киберугроз.