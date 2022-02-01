Зеленский подписал указ о реализации Стратегии кибербезопасности: что она предусматривает

В документе одним из главных источников угроз называют РФ, поскольку она занимается кибератаками, информационно-психологическими операциями и гибридной войной против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в области кибербезопасности. Указ размещен на сайте Офиса президента.

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Кабмину с участием СБУ и других госведомств поручено обеспечить выполнение указа. Согласован комплекс мер с ориентирами для их выполнения.

По прошествии каждых шести месяцев ведомства должны уведомлять СНБО относительно выполнения плана реализации Стратегии кибербезопасности.

В эту стратегию, среди прочего, входят:

рекомендации по развитию национальной системы защиты от кибератак

перечень угроз кибербезопасности

стратегические и первоочередные цели для обеспечения кибербезопасности

Ко всему прочему, в документе Россия упоминается как один из главных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, поскольку "реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины".

Ранее Фокус сообщал, что Аппарат СНБО заявил о необходимости разработать протокол совместных действий на случай кибератак на сайты государственных ведомств Украины. Также предлагается дополнительно мотивировать специалистов сектора безопасности и обороны, которые работают в сфере защиты от киберугроз.