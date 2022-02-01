Зеленський підписав указ про реалізацію Стратегії кібербезпеки: що вона передбачає
У документі одним із головних джерел загроз називають РФ, оскільки вона займається кібератаками, інформаційно-психологічними операціями та гібридною війною проти України.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони України у сфері кібербезпеки. Указ розміщено на сайті Офісу президента.
Кабміну за участю СБУ й інших держвідомств доручено забезпечити виконання указу. Узгоджено комплекс заходів з орієнтирами для їх виконання.
Через шість місяців відомства повинні повідомляти РНБО щодо виконання плану реалізації Стратегії кібербезпеки.
До цієї стратегії, серед іншого, входять:
- рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кібератак;
- перелік загроз кібербезпеки;
- стратегічні та першочергові цілі для гарантування кібербезпеки.
До того ж, у документі Росія згадується як одне з головних джерел загроз національній і міжнародній кібербезпеці, оскільки "реалізує деструктивні дії в кіберпросторі й інформаційно-психологічні операції у гібридній війні проти України".
Раніше Фокус повідомляв, що Апарат РНБО заявив про необхідність розробити протокол спільних дій у разі кібератак на сайти державних відомств України. Також пропонується додатково мотивувати фахівців сектору безпеки й оборони, які працюють у сфері захисту від кіберзагроз.