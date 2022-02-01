Зеленський підписав указ про реалізацію Стратегії кібербезпеки: що вона передбачає

У документі одним із головних джерел загроз називають РФ, оскільки вона займається кібератаками, інформаційно-психологічними операціями та гібридною війною проти України.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони України у сфері кібербезпеки. Указ розміщено на сайті Офісу президента.

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Кабміну за участю СБУ й інших держвідомств доручено забезпечити виконання указу. Узгоджено комплекс заходів з орієнтирами для їх виконання.

Через шість місяців відомства повинні повідомляти РНБО щодо виконання плану реалізації Стратегії кібербезпеки.

До цієї стратегії, серед іншого, входять:

рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кібератак;

перелік загроз кібербезпеки;

стратегічні та першочергові цілі для гарантування кібербезпеки.

До того ж, у документі Росія згадується як одне з головних джерел загроз національній і міжнародній кібербезпеці, оскільки "реалізує деструктивні дії в кіберпросторі й інформаційно-психологічні операції у гібридній війні проти України".

Раніше Фокус повідомляв, що Апарат РНБО заявив про необхідність розробити протокол спільних дій у разі кібератак на сайти державних відомств України. Також пропонується додатково мотивувати фахівців сектору безпеки й оборони, які працюють у сфері захисту від кіберзагроз.