Украина получила запрос США на назначение нового посла, — Кулеба
Глава украинского МИДа утверждает, что ведомство уже запустило процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк послом США в Украине.
Украина получила запрос Соединенных Штатов на назначение Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. В украинском МИДе уже начали процедуру согласования ее кандидатуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался на YouTube.
"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", — сказал Кулеба.
По словам министра, после проведения процедуры согласования кандидатуры посла, будет принято соответствующее политическое решение.
Что известно о Бриджит Бринк?
С 2019 года по сегодня Бриджит Бринк возглавляет дипломатическую миссию США в Словакии.
В 1997-1999 годах дипломат работала в политическом и консульском отделе посольства США в Сербии. Затем Бринк перешла в американское посольства на Кипре, где работала до 2002 года. В 2005-2008 годах она была главой отдела политики и экономики в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.
Также Бринк работала заместителем директора по делам Южной Европы в Госдепе США, в президентском Совете национальной безопасности, где координировала внешнюю политику страны и интересы в отношениях с Турцией, Кипром, Грецией, Грузией, Азербайджаном и Арменией.
В 2011-м году дипломат вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси, а в 2014-2015 годах занимала аналогичную должность в Узбекистане.
Следующие три года она работала заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.
Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепартамента США, Бринк хорошо владеет русским и сербским языками, а также на базовом уровне — грузинским и французским.
Отметил, что должность посла Соединенных Штатов в Украине долгое время была вакантной. В мае 2019 года Мари Йованович завершила работу в Киеве после критики в адрес президента США Дональда Трампа.
В период отсутствия посла, американскую дипмиссию в Украине возглавляли два временных поверенных по делам: Уильям Тейлор и Кристина Квин.
Напомним, о том, что Бриджит Бринк может стать новым послом США в Украине, американские СМИ сообщили 31 января. По их информации, Байден определился с кандидатурой посла в Украине и ждал одобрения от Киева.