Украина получила запрос США на назначение нового посла, — Кулеба

Глава украинского МИДа утверждает, что ведомство уже запустило процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк послом США в Украине.

Украина получила запрос Соединенных Штатов на назначение Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. В украинском МИДе уже начали процедуру согласования ее кандидатуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался на YouTube.

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"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", — сказал Кулеба.

По словам министра, после проведения процедуры согласования кандидатуры посла, будет принято соответствующее политическое решение.

Что известно о Бриджит Бринк?

С 2019 года по сегодня Бриджит Бринк возглавляет дипломатическую миссию США в Словакии.

В 1997-1999 годах дипломат работала в политическом и консульском отделе посольства США в Сербии. Затем Бринк перешла в американское посольства на Кипре, где работала до 2002 года. В 2005-2008 годах она была главой отдела политики и экономики в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.

Также Бринк работала заместителем директора по делам Южной Европы в Госдепе США, в президентском Совете национальной безопасности, где координировала внешнюю политику страны и интересы в отношениях с Турцией, Кипром, Грецией, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

В 2011-м году дипломат вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси, а в 2014-2015 годах занимала аналогичную должность в Узбекистане.

Следующие три года она работала заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепартамента США, Бринк хорошо владеет русским и сербским языками, а также на базовом уровне — грузинским и французским.

Отметил, что должность посла Соединенных Штатов в Украине долгое время была вакантной. В мае 2019 года Мари Йованович завершила работу в Киеве после критики в адрес президента США Дональда Трампа.

В период отсутствия посла, американскую дипмиссию в Украине возглавляли два временных поверенных по делам: Уильям Тейлор и Кристина Квин.

Напомним, о том, что Бриджит Бринк может стать новым послом США в Украине, американские СМИ сообщили 31 января. По их информации, Байден определился с кандидатурой посла в Украине и ждал одобрения от Киева.