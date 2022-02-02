Україна отримала запит США на призначення нового посла — Кулеба

Голова українського МЗС стверджує, що відомство вже запустило процедуру узгодження кандидатури Бріджит Брінк послом США в Україні.

Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджіт Брінк на посаду посла США в Україні. В українському МЗС вже розпочали процедуру узгодження її кандидатури. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, що транслювався на YouTube.

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"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС вже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", — сказав Кулеба.

За словами міністра, після проведення процедури погодження кандидатури посла буде ухвалено відповідне політичне рішення.

Що відомо про Бріджит Брінк?

З 2019 року до сьогодні Бріджит Брінк очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

У 1997-1999 роках дипломатка працювала в політичному та консульському відділі посольства США у Сербії. Потім Брінк перейшла до американського посольства на Кіпрі, де працювала до 2002 року. У 2005-2008 роках вона була головою відділу політики та економіки в посольстві Сполучених Штатів у Грузії.

Також Брінк працювала заступницею директора у справах Південної Європи у Держдепі США, у президентській Раді національної безпеки, де координувала зовнішню політику країни та інтереси у відносинах із Туреччиною, Кіпром, Грецією, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

У 2011 році дипломатка повернулася до Грузії як заступниця голови місії посольства США в Тбілісі, а у 2014-2015 роках обіймала аналогічну посаду в Узбекистані.

Наступні три роки вона працювала заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських та євразійських справ.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Держдепартаменту США, Брінк добре володіє російською та сербською мовами, а також на базовому рівні — грузинською та французькою.

Зауважимо, що посада посла Сполучених Штатів в Україні тривалий час була вакантною. У травні 2019 року Марі Йованович завершила роботу в Києві після критики на адресу президента США Дональда Трампа.

У період відсутності посла американську дипмісію в Україні очолювали двоє тимчасових повірених у справах: Вільям Тейлор та Крістіна Квін.

Нагадаємо, про те, що Бріджит Брінк може стати новим послом США в Україні, американські ЗМІ повідомили 31 січня. За їхньою інформацією, Байден визначився з кандидатурою посла в Україні та чекав на схвалення від Києва.