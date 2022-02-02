Україна отримала запит США на призначення нового посла — Кулеба
Голова українського МЗС стверджує, що відомство вже запустило процедуру узгодження кандидатури Бріджит Брінк послом США в Україні.
Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджіт Брінк на посаду посла США в Україні. В українському МЗС вже розпочали процедуру узгодження її кандидатури. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, що транслювався на YouTube.
"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС вже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", — сказав Кулеба.
За словами міністра, після проведення процедури погодження кандидатури посла буде ухвалено відповідне політичне рішення.
Що відомо про Бріджит Брінк?
З 2019 року до сьогодні Бріджит Брінк очолює дипломатичну місію США у Словаччині.
У 1997-1999 роках дипломатка працювала в політичному та консульському відділі посольства США у Сербії. Потім Брінк перейшла до американського посольства на Кіпрі, де працювала до 2002 року. У 2005-2008 роках вона була головою відділу політики та економіки в посольстві Сполучених Штатів у Грузії.
Також Брінк працювала заступницею директора у справах Південної Європи у Держдепі США, у президентській Раді національної безпеки, де координувала зовнішню політику країни та інтереси у відносинах із Туреччиною, Кіпром, Грецією, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.
У 2011 році дипломатка повернулася до Грузії як заступниця голови місії посольства США в Тбілісі, а у 2014-2015 роках обіймала аналогічну посаду в Узбекистані.
Наступні три роки вона працювала заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських та євразійських справ.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Держдепартаменту США, Брінк добре володіє російською та сербською мовами, а також на базовому рівні — грузинською та французькою.
Зауважимо, що посада посла Сполучених Штатів в Україні тривалий час була вакантною. У травні 2019 року Марі Йованович завершила роботу в Києві після критики на адресу президента США Дональда Трампа.
У період відсутності посла американську дипмісію в Україні очолювали двоє тимчасових повірених у справах: Вільям Тейлор та Крістіна Квін.
Нагадаємо, про те, що Бріджит Брінк може стати новим послом США в Україні, американські ЗМІ повідомили 31 січня. За їхньою інформацією, Байден визначився з кандидатурою посла в Україні та чекав на схвалення від Києва.