Байден визначився з кандидатурою посла в Україні і чекає на схвалення від Києва, — ЗМІ

За інформацією журналістів, очолити американське посольство може Бріджит Брінк, яка раніше працювала в Сербії та Грузії.

Новим послом США в Україні може стати Бріджит Брінк, яка раніше очолювала американське посольство в Сербії, Узбекистані та Грузії. Про це у понеділок, 31 січня, із посиланням на джерела у своєму Twitter повідомила журналістка Bloomberg Дженіфер Джейкобс.

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За словами співробітниці видання, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена обговорювала кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні. Зараз вона працює на посаді посла у Словаччині, яку вона обійняла у 2019 році.

Як йдеться у публікації на сайті агентства, Брінк є головною кандидаткою на пост посла. При цьому журналістка зазначила, що рішення керівництва американської держави "не є остаточним", проте офіційні особи Білого дому приватно повідомили, що Байден має намір висунути її кандидатуру.

Водночас джерело CNN стверджує, що глава американської держави вже визначився зі своїм вибором і чекає на схвалення кандидатури Брінк з боку Києва.

Що відомо про Бріджит Брінк?

У 1997-1999 роках Брінк була призначена на посаду в політичному та консульському відділі посольства США у Сербії під час Югославських воєн. Потім дипломат здобула посаду в американському посольстві на Кіпрі, де працювала до 2002 року. Вже у 2005-2008 роках Брінк очолювала відділ політики та економіки в посольстві США у Грузії. Зазначимо, що саме у 2008 році РФ окупувала частину грузинської території під час військової операції.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Державного департаменту США, Брінк володіє російською та сербською мовами, а також має базові навички грузинської та французької мов.

Нагадаємо, посаду посла США в Україні обіймала Марі Йованович. Вона втратила свою посаду у травні 2020 року, за три місяці до офіційного завершення своїх повноважень, після своїх критичних заяв на адресу тодішнього глави американської держави Дональда Трампа.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою нового посла держави в США ще в лютому минулого року. Цю посаду зайняла Оксана Маркарова.