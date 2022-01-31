Байден определился с кандидатурой посла в Украине и ждет одобрения от Киева, — СМИ

По информации журналистов, возглавить американское посольство может Бриджит Бринк, ранее работавшая в Сербии и Грузии.

Новым послом США в Украине может стать Бриджит Бринк, которая ранее возглавляла американское посольство в Сербии, Узбекистане и Грузии. Об этом в понедельник, 31 января, со ссылкой на источники в своем Twitter сообщила журналистка Bloomberg Дженифер Джейкобс.

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По словам сотрудницы издания, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждала кандидатуру Бринк на пост посла США в Украине. На данный момент она работает на должности посла в Словакии, которую она заняла в 2019 году.

Как говорится в публикации на сайте агентства, Бринк является главным кандидатом на пост посла. При этом журналистка отметила, что решение руководства американского государства "не является окончательным", однако официальные лица Белого дома в частном порядке сообщили, что Байден намерен выдвинуть ее кандидатуру.

В то же время источник CNN утверждает, что глава американского государства уже определился со своим выбором и ждет одобрения кандидатуры Бринк со стороны Киева.

Что известно про Бриджит Бринк?

В 1997-1999 годах Бринк была назначена на пост в политическом и консульском отделе посольства США в Сербии во время Югославских войн. Затем дипломат получила должность в американском посольстве на Кипре, где работала до 2002 года. Уже в 2005-2008 годах Бринк возглавляла отдел политики и экономики в посольстве США в Грузии. Отметим, что именно в 2008 году РФ оккупировала часть грузинской территории в ходе военной операции.

Согласно информации, размещенной на сайте Государственного департамента США, Бринк владеет русским и сербским языками, а также имеет базовые навыки грузинского и французского языков.

Напомним, должность посла США в Украине занимала Мари Йованович. Она лишилась своего поста в мае 2020 года, за три месяца до официального завершения своих полномочий, после своих критических заявлений в адрес тогдашнего главы американского государства Дональда Трампа.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового посла государства в США еще в феврале прошлого года. Этот пост заняла Оксана Маркарова.