Бывшая глава Минфина Оксана Маркарова стала послом Украины в США

У новоназначенного посла есть сразу несколько задач, среди которых — налаживание связей с администрацией президента США Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных штатах. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Со слов главы государства, Оксана Маркарова имеет три ключевые качества: патриотизм, высокий уровень профессионализма, а также очень позитивное восприятие в Штатах.

Президент отметил, что основными заданиями Маркаровой на посту будут:

Налаживание эффективного диалога с Джо Байденом;

Активная работа с Конгрессом США;

Укрепление двухпартийной поддержки Украины;

Продолжение поддержки со стороны США в процессе трансформации Украины.

"Я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта, отстаивания интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую", — заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил о важности привлечения США к вопросу урегулирования на Донбассе, деоккупации Крыма, а также усиление санкций против "Северного потока-2". Отдельно Зеленский отметил о важности поддержки Вашингтоном стремления Украины получить ПДЧ в НАТО.

Оксана Маркарова — с 8 июня 2018 (в качестве и.о), а с 22 ноября 2020 по 4 марта 2020 года возглавляла Министерство финансов Украины. До 13 марта 2020 входила в состав СНБО.

Напомним, в ноябре 2020 источник в Офисе президента сообщил Фокусу, что экс-министр финансов Оксана Маркарова будет назначена послом в США. Комментируя ее возможное назначение, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в администрации США, и в Министерстве финансов, и в МВФ. ﻿

30 декабря 2020 года Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США.