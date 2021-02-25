Колишня голова Мінфіну Оксана Маркарова стала послом України в США

У новопризначеного посла є відразу кілька завдань, серед яких — налагодження зв'язків з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених штатах. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

За словами голови держави, Оксана Маркарова має три ключові якості: патріотизм, високий рівень професіоналізму, а також дуже позитивне сприйняття в Штатах.

Президент зазначив, що основними завданнями Маркарової на посаді будуть:

Налагодження ефективного діалогу з Джо Байденом;

Активна робота з Конгресом США;

Зміцнення двопартійної підтримки України;

Продовження підтримки з боку США у процесі трансформації України.

"Я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: в залученні іноземних інвестицій в Україну, в просуванні українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", — заявив Зеленський.

Також президент України заявив про важливість залучення США до питання врегулювання на Донбасі, деокупації Криму, а також посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Окремо Зеленський зазначив про важливість підтримки Вашингтоном прагнення України отримати ПДЧ в НАТО.

Оксана Маркарова — з 8 червня 2018 (як в.о.), а з 22 листопада 2020 до 4 березня 2020 року очолювала Міністерство фінансів України. До 13 березня 2020 входила до складу РНБО.

Нагадаємо, в листопаді 2020 джерело в Офісі президента повідомило Фокусу, що екс-міністр фінансів Оксана Маркарова буде призначена послом у США. Коментуючи її можливе призначення, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, і в Міністерстві фінансів, і в МВФ.

30 грудня 2020 року Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом в США.