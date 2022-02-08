Назвали "лидером сепаратистов". МИД Украины раскритиковало Reuters за интервью с главарем "ДНР"

Секретарь ведомства Олег Николенко напомнил, что на Донбассе присутствует оккупационная администрация, а не "сепаратисты", и призвал журналистов к ответственности.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказался с критикой в адрес агентства Reuters, которое опубликовало интервью с Денисом Пушилиным, возглавляющим поддерживаемую Кремлем группировку "ДНР". Об этом представитель украинского МИДа написал в Twitter.

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Журналисты Reuters разместили интервью с Пушкиным под заголовком "Лидер сепаратистов говорит, что полномасштабная война на востоке Украины может вспыхнуть в любое мгновение".

"Reuters, — обратился Николенко к представителям информагентства, — на Донбассе нет сепаратистов, а есть российская оккупационная администрация. Предоставляя трибуну российским прокси, вы создаете ложное представление о текущем положении, подрываете усилия, направленные на то, чтобы привлечь РФ к ответственности за их преступления".

Представитель МИДа также добавил, что ответственной журналистике отводится одна из ключевых ролей в том, что касается безопасности в Европе.

Интервью с Пушилиным прокомментировал и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который отметил, что таким образом работники прессы "легитимизируют терроризм" и предоставляют "преступникам площадку, чтобы донести идеи Кремля".

По словам Ткаченко, риторика террористов за последние 8 лет не претерпела изменений и сводится к двум словам: "Путин помоги".

"У меня нет вопросов к боевикам, оценку которым даст суд или трибунал. Вопрос к журналистам, которые под соусом стандартов освещать информацию всех сторон, легитимизируют терроризм и, вместе с тем, предоставляют преступникам площадку для озвучивания идей Кремля", — заявил представитель Минкульта.

Все это, по словам Ткаченко, происходит на фоне того, что Украину поддерживает весь мир в ее стремлении к миру и территориальной целостности.

Чиновник также напомним, что иностранные журналисты могут посещать временно оккупированные территории, но только через украинские пропускные пункты у линии разграничения. Любые другие способы пересечения границы будут считаться нарушением украинского законодательства.

Ранее Фокус сообщал, что лидер так называемой "ДНР Денис Пушилин анонсировал, что жителям временно оккупированной территории Донбасса предоставят российское гражданство. По словам руководителя оккупационной администрации, сейчас число жителей Донбасса, получивших российские паспорта, превысило 350 тыс. человек, но, по его словам, гражданство получат все.