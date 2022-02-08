Назвали "лідером сепаратистів". МЗС України розкритикувало Reuters за інтерв'ю з ватажком "ДНР"

Секретар відомства Олег Ніколенко нагадав, що на Донбасі є окупаційна адміністрація, а не "сепаратисти", і закликав журналістів до відповідальності.

Прес-секретар міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко висловився з критикою на адресу агентства Reuters, яке опублікувало інтерв'ю з Денисом Пушиліним — ватажком угруповання "ДНР", яке підтримує Кремль. Про це представник українського МЗС написав у Twitter.

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Журналісти Reuters розмістили інтерв'ю з Пушкіним під заголовком "Лідер сепаратистів каже, що повномасштабна війна на сході України може спалахнути будь-якої миті".

"Reuters, — звернувся Ніколенко до представників інформагентства, — на Донбасі немає сепаратистів, а є російська окупаційна адміністрація. Надаючи трибуну російським проксі, ви створюєте хибне уявлення про поточне становище, підриваєте зусилля, спрямовані на те, щоб притягти РФ до відповідальності за їхні злочини".

Представник МЗС також додав, що відповідальна журналістика отримує одну з визначальних ролей в тому, що стосується безпеки в Європі.

Інтерв'ю з Пушиліним прокоментував і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який зазначив, що у такий спосіб працівники преси "легітимізують тероризм" та надають "злочинцям майданчик, щоб донести ідеї Кремля".

За словами Ткаченка, риторика терористів за останні 8 років змінилася і зводиться до двох слів: "Путін допоможи".

"У мене немає питань до бойовиків, яких оцінить суд або трибунал. Питання до журналістів, які під соусом стандартів висвітлюють інформацію всіх сторін, легітимізують тероризм і водночас надають злочинцям майданчик, щоб озвучувати ідей Кремля", — заявив представник Мінкультури.

Все це, за словами Ткаченка, відбувається на тлі того, що Україну підтримує весь світ у її прагненні миру та територіальної цілісності.

Чиновник також нагадав, що іноземні журналісти можуть відвідувати тимчасово окуповані території, але тільки через українські пропускні пункти біля лінії розмежування. Будь-які інші способи перетину кордону вважатимуть порушенням українського законодавства.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер так званої "ДНР Денис Пушилін анонсував, що мешканцям тимчасово окупованої території Донбасу нададуть російське громадянство. За словами лідера окупованої адміністрації, зараз кількість жителів Донбасу, які отримали російське громадянство, перевищило 350 тис., але його отримають усі.