По программе Зеленского на Хортице впервые приведут в порядок всю парковую зону

Программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" впервые в истории заповедника Хортица позволит провести масштабное обновление парковой зоны острова.

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Об этом шла речь во время дискуссии по теме развития и будущего Хортицы, в которой приняли участие представители общественности, эксперты и руководители заповедника.

Планируется, что на острове Хортица приведут в порядок парковые зоны, сделав их доступными. В частности, речь идет о "Хортицком лабиринте" – природном парке, расположенном на 40 гектарах площади.

"За годы без присмотра они превратились в непроходимые заросли, хотя на самом деле имеют огромный туристический потенциал. Аллеи лабиринта проходят сквозь валы и редуты времен русско-турецкой войны, неподалеку скифское святилище. К сожалению, десятилетиями не было системных усилий по упорядочению парковых зон", — рассказала заместитель директора Национального заповедника "Хортица" Светлана Охрименко.

Хортицким паркам не хватает базовой инфраструктуры, считает эксперт по развитию территорий Виктория Титова.

"Нужны туалеты, лавочки для отдыха, места для приема пищи. Нужна безопасная среда – освещение, камеры наблюдения и охрана. Когда мы исследовали, какие активности можно добавить на Хортице, мы подумали, что они должны быть интересны жителям и гостям города и при этом сохранять баланс между человеком и природой, – отметила Титова.

Участники обсуждения пришли к согласию о необходимости совместного пошагового развития парков Хортицы и продолжении диалога по этой теме с общественностью.

Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и в партнерстве с Группой Метинвест.

Ранее координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о том, что на Хортице будет проведен ряд работ, в частности, там не только восстановят парк, но и построят музеи и спортивные объекты. Также планируется поднятие со дна реки казацких "чаек" и их реставрация, добавил Тимошенко.