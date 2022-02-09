За програмою Зеленського на Хортиці вперше впорядкують усю паркову зону

Програма президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше в історії заповідника Хортиця дасть можливість провести масштабне оновлення паркової зони острова.

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Про це йшлося під час дискусії на тему розвитку та майбутнього Хортиці, у якій взяли участь представники громадськості, експерти та керівники заповідника.

Планується, що на острові Хортиця впорядкують паркові зони, зробивши їх доступними. Зокрема, йдеться про "Хортицький лабіринт" – природний парк, розташований на 40 гектарах площі.

"За роки без догляду вони перетворились на непролазні хащі, хоча насправді мають величезний туристичний потенціал. Алеї лабіринту проходять крізь вали і редути часів російсько-турецької війни, неподалік скіфське святилище. На жаль, десятиліттями не було системних зусиль по впорядкуванню паркових зон", — розповіла заступниця директора Національного заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко.

Хортицьким паркам бракує базової інфраструктури, вважає експертка з розвитку територій Вікторія Титова.

"Потрібні вбиральні, лавочки для відпочинку, місця для прийому їжі. Потрібне безпечне середовище – освітлення, камери спостереження та охорона. Коли ми досліджували, які активності можна додати на Хортиці, ми подумали, що вони мають бути цікавими для мешканців та гостей місті і при цьому зберігати баланс між людиною та природою, –зазначила Титова.

Учасники обговорення дійшли згоди щодо необхідності спільного покрокового розвитку парків Хортиці та продовження діалогу з цієї теми з громадськістю.

Відродження Хортиці стартувало 2021 року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та у партнерстві з Групою Метінвест.

Раніше координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про те, що на Хортиці буде проведено цілий ряд робіт, зокрема, там не лише відновлять парк, але й побудують музеї та спортивні об'єкти. Також планується підняття з дна річки козацьких "чайок" та їхня реставрація, додав Тимошенко.