Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Днепра (видео)
Представитель белорусского ведомства считает, что своими действиями Борис Филатов унизил национальную честь и достоинство белорусов.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминируют разжигание национальной вражды. Об этом заявила официальный представитель генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.
"Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова", — заявила Курчак.
По ее словам, Филатов надругался над государственным символом Беларуси и унизил национальную честь и достоинство белорусов.
В Генпрокуратуре республики утверждают, что Филатов, являясь должностным лицом, организовал замену флага Беларуси, размещенного у входа в здание городского совета Днепра, на "полотнище бело-красно-белого цвета".
Для предварительного расследования дело направили в Следственный комитет Беларуси. Действия украинского мэра генпрокуратура называет противоправными и такими, которые подпадают под санкции ч. 2 ст. 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). Согласно этой статьи Филатову грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
Напомним, что 9 февраля в "Аллее многонационального города" в Днепре заменили национальный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. В связи с этим, посольство республики в Украине направило украинской стороне ноту протеста, назвав подобные действия актом государственного вандализма.
В своих комментариях Филатов сообщил, что не имеет к политике никакого отношения, поскольку мэрия — орган местного самоуправления, а флаг был заменен по гражданской инициативе.