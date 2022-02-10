Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Днепра (видео)

Представитель белорусского ведомства считает, что своими действиями Борис Филатов унизил национальную честь и достоинство белорусов.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминируют разжигание национальной вражды. Об этом заявила официальный представитель генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

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"Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова", — заявила Курчак.

По ее словам, Филатов надругался над государственным символом Беларуси и унизил национальную честь и достоинство белорусов.

В Генпрокуратуре республики утверждают, что Филатов, являясь должностным лицом, организовал замену флага Беларуси, размещенного у входа в здание городского совета Днепра, на "полотнище бело-красно-белого цвета".

Для предварительного расследования дело направили в Следственный комитет Беларуси. Действия украинского мэра генпрокуратура называет противоправными и такими, которые подпадают под санкции ч. 2 ст. 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). Согласно этой статьи Филатову грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, что 9 февраля в "Аллее многонационального города" в Днепре заменили национальный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. В связи с этим, посольство республики в Украине направило украинской стороне ноту протеста, назвав подобные действия актом государственного вандализма.

В своих комментариях Филатов сообщил, что не имеет к политике никакого отношения, поскольку мэрия — орган местного самоуправления, а флаг был заменен по гражданской инициативе.