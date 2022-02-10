Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра (відео)

Представник білоруського відомства вважає, що своїми діями Борис Філатов принизив національну честь та гідність білорусів.

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно мера міста Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі. Про це заявила офіційна представниця генпрокуратури Білорусі Анжеліка Курчак.

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"Генеральна прокуратура дала правову оцінку факту заміни державного прапора Республіки Білорусь і порушила кримінальну справу стосовно мера міста Дніпра Бориса Філатова", — заявила Курчак.

За її словами, Філатов поглумився над державним символом Білорусі та принизив національну честь і гідність білорусів.

У Генпрокуратурі республіки стверджують, що Філатов, будучи посадовцем, організував заміну прапора Білорусі, розміщеного біля входу в будівлю міської ради Дніпра, на "полотнище біло-червоно-білого кольору".

Для попереднього розслідування справу направили до Слідчого комітету Білорусі. Дії українського мера генпрокуратура називає протиправними та такими, що підпадають під санкції ч. 2 ст. 130 КК Білорусі (Розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі). Відповідно до цієї статті Філатову загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, що 9 лютого на "Алеї багатонаціонального міста" у Дніпрі замінили національний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції. У зв'язку з цим посольство республіки в Україні надіслало українській стороні ноту протесту, назвавши подібні дії актом державного вандалізму.

У своїх коментарях Філатов повідомив, що не має до політики жодного відношення, оскільки мерія є органом місцевого самоврядування, а прапор був замінений за громадянською ініціативою.