Білорусь надіслала Україні ноту протесту через заміну прапора у Дніпрі (фото)

Дипломати Мінська вважають, що рішення місцевої влади замінити прапор на біло-червоно-білий є актом державного вандалізму.

Посольство Білорусі в Києві надіслало українській стороні ноту протесту у зв'язку із заміною державного прапора, розміщеного на "Алеї багатонаціонального міста" у Дніпрі, на біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції. Подібні дії білоруська сторона оцінює як акт державного вандалізму. Про це 10 лютого повідомляє пресслужба дипмісії.

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"За рішенням мера міста Дніпра Б.Філатова Державний Прапор Республіки Білорусь було замінено на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту Посольства, у якій заявлено рішучий протест українській стороні", — йдеться в повідомленні.

Білоруська сторона вважає, що дії міської влади грубо порушують фундаментальні принципи міжнародного права, серед яких принцип невтручання у внутрішні справи держави та принцип рівності держав.

"Білоруська сторона розглядає подію як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України", — вважають у посольстві.

Як з'явився прапор Білорусі у Дніпрі?

"Алея багатонаціонального міста" з'явилася у Дніпрі з ініціативи місцевої влади у 2019 році. Тоді під час відкриття проєкту мер Дніпра Борис Філатов сказав, що для міста це знакова подія, оскільки Дніпро — багатонаціональне місто, у якому громадяни вважають себе українцями.

[ + – ] Відкриття Алеї багатонаціонального міста у 2019, Дніпро

Алею спорудили біля мерії міста, над якою майоріли прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини, а також прапор кримських татар. За словами автора проєкту Карена Агаджаняна, його створення прожкту підтримали молодь, студентство та національні громади міста. Після відкриття Алея з прапорами стала своєрідною туристичною пам'яткою Дніпра.

Реакція української сторони

У свою чергу, мер Дніпра пояснив причину заміни державного прапора Білорусі на прапор опозиції. У своєму Facebook він опублікував допис, де написав, що прапор замінили за громадянською ініціативою. Оскільки мерія не може перешкоджати висловлювати громадянам свою позицію, то місто "розлучилося з образом чинного політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією".

"Після маніпулятивних заяв, погроз і всього того марення запаленого розуму, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий", — написав Філатов.

Білоруська сторона вимагає повернення державного прапора Білорусі на місце його встановлення, вимагає розгляду за цим фактом та очікує публічних вибачень від української сторони.

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