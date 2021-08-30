Більше 530 кв м: в небі над Києвом розгорнули рекордно великий прапор (фото)
Про новий рекорд України полковнику ВМС ЗСУ Анатолію Глиненку повідомили після того, як він приземлився на аеродромі "Бородянка".
Військовослужбовець ВМС ЗСУ Анатолій Глиненко під час стрибка з парашутом розгорнув у повітрі величезний прапор, площа якого — 530,59 кв м, повідомляє в Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За його словами, про новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі" оголосили на аеродромі Бородянка під Києвом після того, як рекордсмен благополучно приземлився.
"Національний реєстр рекордів України привітав нового рекордсмена підполковника Анатолія Глиненка з вражаючим досягненням", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 серпня в Харкові на найвищому флагштоку Європи було піднято український прапор шириною 22,5 метра і довжиною 15 метрів.
23 серпня, в День державного Прапора України, в Києві ветерани підняли найбільший прапор України. В той же день за участю президента Володимира Зеленського було піднято державний прапор у селі Мар'янівка Черкаської області (географічний центр України).
Також відомо, що в Дубаї в честь Дня Незалежності України підсвітили кольорами українського стяга найвищий хмарочос у світі — Бурдж-Халіфа.
Разом із тим, установка флагштоків ознаменувалася низкою подій.
Так, у Херсоні звалився найбільший в регіоні флагшток, пошкодивши при падінні автомобіль чиновника, який відповідав за його установку.
В Ужгороді накренився флагшток, встановлений до Дня незалежності, на установку якого було витрачено понад 6 млн гривень.
А в Кременці Тернопільської області задля флагштока на День Незалежності зруйнували історичну будівлю.