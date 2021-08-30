Более 530 кв м: в небе над Киевом развернули рекордно большой флаг (фото)

О новом рекорде Украины полковнику ВМС ВСУ Анатолию Глиненко сообщили после того, как он приземлился на аэродроме "Бородянка".

Военнослужащий ВМС ВСУ Анатолий Глиненко во время прыжка с парашютом развернул в воздухе огромный флаг, площадь которого – 530,59 кв м, сообщает в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, о новом рекорде Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе" объявили на аэродроме Бородянка под Киевом после того, как рекордсмен благополучно приземлился.

[ + – ] Рекордно большой флаг

"Национальный реестр рекордов Украины поздравил нового рекордсмена подполковника Анатолия Глиненко с впечатляющим достижением", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа в Харькове на самом высоком флагштоке Европы был поднят украинский флаг шириной 22,5 метра и длиной 15 метров.

23 августа, в День государственного Флага Украины в Киеве ветераны подняли самый большой флаг Украины. В тот же день, при участии президента Владимира Зеленского был поднят государственный флаг в селе Марьяновка Черкасской области (географический центр Украины).

Также известно, что в Дубае в честь Дня Независимости Украины подсветили цветами украинского шлага самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Вместе с тем, установка флагштоков ознаменовалась рядом происшествий.

Так, в Херсоне рухнул самый большой в регионе флагшток, повредив при падении автомобиль чиновника, отвечавшего за его установку.

В Ужгороде накренился флагшток, установленный ко Дню независимости, на установку которого было потрачено более 6 млн гривен.

А в Кременце Тернопольской области ради флагштока на День Независимости разрушили историческое здание.