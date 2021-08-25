Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета украинского флага (фото, видео)
Подобным образом в Объединенных Арабских Эмиратах украинцев поздравили с Днем независимости.
В Дубае в честь Дня Независимости Украины был подсвечен цветами украинского шлага самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, видеокадры события опубликованы в микроблоге небоскреба в Twitter.
"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира", – сказано в сообщении.
На кадрах видно, как небоскреб переливается цветами флага Украины, при этом исполняется украинский гимн.
Что известно о Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа – единственный в мире 828-метровый 163-этажный небоскреб, построенный в Дубае (ОАЭ). Церемония открытия небоскреба состоялась в январе 2010 года.
Общая стоимость сооружения – полтора миллиарда долларов. Строительство здания началось в 2004 году, каждую неделю оно "подрастало" на 1-2 этажа.
Над сооружением небоскреба ежедневно трудились до 12 000 рабочих. Бетонные работы завершились после возведения 160 этажа, выше идет 180-метровый металлический шпиль.
Специально для "Бурдж-Халифа" разработали особую марку бетона, выдерживающую температуру до +50 °C. При этом бетонную смесь укладывали лишь ночью, а в раствор добавляли лед.
Напомним, 19 августа в Харькове на самом высоком флагштоке Европы подняли украинский флаг.
Также сообщалось, что в Херсоне флагшток, установленный ко Дню независимости, рухнул на автомобиль.
Фокус выяснял, почему украинцы не рады установке гигантских флагштоков за 170 миллионов.