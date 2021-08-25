Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета украинского флага (фото, видео)

Подобным образом в Объединенных Арабских Эмиратах украинцев поздравили с Днем независимости.

В Дубае в честь Дня Независимости Украины был подсвечен цветами украинского шлага самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, видеокадры события опубликованы в микроблоге небоскреба в Twitter.

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"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, как небоскреб переливается цветами флага Украины, при этом исполняется украинский гимн.

[ + – ] Бурдж-Халифа

Что известно о Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа – единственный в мире 828-метровый 163-этажный небоскреб, построенный в Дубае (ОАЭ). Церемония открытия небоскреба состоялась в январе 2010 года.

Общая стоимость сооружения – полтора миллиарда долларов. Строительство здания началось в 2004 году, каждую неделю оно "подрастало" на 1-2 этажа.

Над сооружением небоскреба ежедневно трудились до 12 000 рабочих. Бетонные работы завершились после возведения 160 этажа, выше идет 180-метровый металлический шпиль.

Специально для "Бурдж-Халифа" разработали особую марку бетона, выдерживающую температуру до +50 °C. При этом бетонную смесь укладывали лишь ночью, а в раствор добавляли лед.

Напомним, 19 августа в Харькове на самом высоком флагштоке Европы подняли украинский флаг.

Также сообщалось, что в Херсоне флагшток, установленный ко Дню независимости, рухнул на автомобиль.

Фокус выяснял, почему украинцы не рады установке гигантских флагштоков за 170 миллионов.