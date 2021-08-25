Хмарочос Бурдж Халіфа в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора (фото, відео)

Подібним чином в Об'єднаних Арабських Еміратах українців привітали з Днем Незалежності.

У Дубаї в честь Дня Незалежності України був підсвічений кольорами українського прапора найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, відеокадри події опубліковані в мікроблозі хмарочоса у Twitter.

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"Сьогодні вночі Бурдж Халіфа святкує День Незалежності України і бажає українському народу процвітання і миру", — сказано в повідомленні.

На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.

[ + – ] Бурдж Халіфа

Що відомо про Бурдж Халіфа

Бурдж Халіфа — єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.

Загальна вартість споруди — півтора мільярда доларів. Будівництво почалося у 2004 році, щотижня він "підростав" на 1-2 поверхи.

Над спорудою хмарочоса щодня працювали до 12 000 робітників. Бетонні роботи завершилися після зведення 160 поверху, вище йде 180-метровий металевий шпиль.

Спеціально для "Бурдж Халіфа" розробили особливу марку бетону, який витримує температуру до +50 ° C. При цьому бетонну суміш укладали лише вночі, а в розчин додавали лід.

[ + – ] Бурдж Халіфа

Нагадаємо, 19 серпня в Харкові на найвищому флагштоку Європи підняли український прапор.

Також повідомлялося, що в Херсоні флагшток, встановлений до Дня Незалежності, звалився на автомобіль.

Фокус з'ясовував, чому українці не раді установленню гігантських флагштоків за 170 мільйонів.