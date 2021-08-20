Второй пошел. В Ужгороде наклонился флагшток, установленный ко Дню независимости (фото)

Из городского и областного бюджета на установку конструкции к празднику было потрачено более 6 миллионов гривен.

Установленный в Ужгороде ко Дню национального флага и 30-летию независимости Украины флагшток наклонился. Об этом сообщили жители города в местной Facebook-группе.

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На фото можно увидеть, что конструкция на площади Богдана Хмельницкого либо была установлена неровно изначально, либо она наклонилась уже после завершения монтажа.

[ + – ] В Ужгороде наклонился недавно установленный флагшток

Установленный 12 августа 30-метровый флагшток изготовлен из нержавеющей стали, сообщил изданию "Голос Карпат" подрядчик Иван Куля. На вершине объекта уже установлен национальный герб, а полотнище размером 3,5 на 7 метров разместят уже ко Дню национального флага. Также на территории площади установлена специальная подсветка.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев изданию "Суспільне Закарпаття" сообщил, что на флагшток и его установку потрачено 6 миллионов 300 тысяч гривен — это деньги как из областного, так и городского бюджета.

Полностью завершить работы по монтажу флагштока планируется ко Дню национального флага 23 августа.

Тем временем пользователи Facebook в комментариях принялись спорить о том, действительно ли наклоненный флагшток — необычное явление.

"А знаете ли вы, что под действием даже ветерка, флагшток постоянно отклоняется от вертикали? Ничего страшного с ним не случится. Все трубы, даже кирпичные, отклоняются на определенную и достаточно значительное расстояние от вертикали, в зависимости от высоты. И стоят годы и годы", — заявил один из комментаторов.

"Все такие сооружения с самого начала должны стоять ровно, и все они будут иметь отклонения от вертикали только во время ветра! И если флагшток установлен криво (это было видно невооруженным глазом), то это напрасно потраченные средства бюджета (часть пошла по карманам), который наполняется по налогам граждан! Даже если во время строительства денег и не украли, тогда, в этом случае, тупо схалтурили!" — не соглашается с предыдущим комментатором пользователь соцсети.

Напомним, сегодня в Херсоне рухнул самый большой в регионе флагшток. При падении он повредил автомобиль чиновника, который отвечал за установку конструкции.

Всего к праздникам новые флагштоки будут установлены в 17 регионах страны. Общая стоимость работ по возведению конструкций составила 170,7 миллионов гривен. Фокус разбирался, почему горожане возмущены установкой флагштоков в Украине.