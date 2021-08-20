Другий пішов. В Ужгороді нахилився флагшток, встановлений до Дня незалежності (фото)

З міського та обласного бюджету на установку конструкції до свята було витрачено понад 6 мільйонів гривень.

Встановлений в Ужгороді до Дня національного прапора і 30-річчя незалежності України флагшток нахилився. Про це повідомили мешканці міста в місцевій Facebook-групі.

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На фото можна побачити, що конструкція на площі Богдана Хмельницького або була встановлена нерівно спочатку, або вона нахилилася вже після завершення монтажу.

[ + – ] В Ужгороді нахилився недавно встановлений флагшток

Встановлений 12 серпня 30-метровий флагшток виготовлений з нержавіючої сталі, повідомив виданню "Голос Карпат" підрядник Іван Куля. На вершині об'єкта вже встановлено національний герб, а полотнище розміром 3,5 на 7 метрів розмістять вже до Дня національного прапора. Також на території площі встановлене спеціальне підсвічування.

Мер Ужгорода Богдан Андрєєв виданню "Суспільне Закарпаття" повідомив, що на флагшток і його установку витрачено 6 мільйонів 300 тисяч гривень — це гроші як з обласного, так і з міського бюджету.

Повністю завершити роботи з монтажу флагштока планується до Дня національного прапора 23 серпня.

Тим часом користувачі Facebook в коментарях почали сперечатися про те, чи дійсно нахилений флагшток — незвичайне явище.

"А чи знаєте ви, що під дією навіть вітерця, флагшток постійно відхиляється від вертикалі? Нічого страшного з ним не станеться. Всі труби, навіть цегляні, відхиляються на певну і досить значну відстань від вертикалі, в залежності від висоти. І стоять роки і роки", — заявив один з коментаторів.

"Всі такі споруди з самого початку повинні стояти рівно, і всі вони будуть мати відхилення від вертикалі тільки під час вітру! І якщо флагшток встановлений криво (це було видно неозброєним оком), то це марно витрачені кошти бюджету (частина пішла по кишенях), який наповнюється з податків громадян! Навіть якщо під час будівництва грошей і не вкрали, тоді, в цьому випадку, тупо схалтурили! " — не погоджується з попереднім коментатором користувач соцмережі.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні звалився найбільший в регіоні флагшток. При падінні він пошкодив автомобіль чиновника, який відповідав за установку конструкції.

Всього до свят нові флагштоки будуть встановлені в 17 регіонах країни. Загальна вартість робіт зі зведення конструкцій склала 170,7 мільйонів гривень. Фокус розбирався, чому городяни обурені установкою флагштоків в Україні.