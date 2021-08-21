В Кременце историческое здание разрушили ради флагштока на День Независимости (фото, видео)

На Замковой горе повредили сооружение XVI века и вырыли котлован, чтобы поднять украинский флаг 23 августа.

В городе Кременец Тернопольской области строители разрушили часть исторического памятника ради 30-метрового флагштока. Об этом историк Виталий Савчук сообщил в сообществе "RUЇNИ UKRAЇNИ".

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Замковая гора — это исторический и археологический объект XVI века, который пока до конца не успели изучить. По словам автора, строители зачистили экскаватором значительную площадь почвы на территории замка, уничтожили часть фундамента дома старосты и залили бетоном. Трубы для возведения флагштока ко Дню Независимости небрежно сбросили прямо на старый фундамент.

"Стоит ли помпезность надругательства над исторической памятью? Власти это не интересует. Они решили прославить свое имя установлением высокого флагштока. В чем проблема? В том, что разрушаются все культурные слои, фундаменты зданий 15-16 вв. — возмутился Виталий Савчук. — Это и есть отношение властей к нашей исторической памяти".

В комментарии местному телеканалу "Т1" историк подчеркнул, что строительные работы нигде не анонсировали, поэтому горожане о них не знали — он сам увидел котлован, когда пришел на Замковую гору несколько дней назад.

[ + – ] Крепость на Замковой горе находится под государственной охраной

Экспертная организация StateWatch выяснила, что на установку флагштоков по всей стране планируют выделить около 170 миллионов гривен. Один из них собираются поставить в парке "Топольче" в Тернополе. По данным организации, другие флаги в Тернопольской области будут поднимать уже не за бюджетные средства.

"В День Государственного флага, 23 августа, состоится поднятие украинского флага в Киеве и во всех регионах Украины в специально обустроенных к этому празднику местах", — отмечается в программе, опубликованной на сайте Офиса президента.

Сооружения на Замковой горе находятся под государственной охраной, входят в реестр национального культурного достояния и состоят на балансе Кременецко-Почаевского исторического заповедника, как объект туристско-экскурсионной деятельности. Журналисты "Т1" попытались выяснить у директора заповедника Вадима Микулича: кто, на каком основании и за какие средства решил возвести 30-метровый флагшток, однако руководитель учреждения отказался отвечать.

Ранее писали, что в Харькове подняли украинский флаг на самом высоком флагштоке Европы, его высота составляет 101 метр. Местные власти уже провели репетицию и готовы к мероприятиям 23 августа.

В Херсоне упавший флагшток повредил автомобиль Lexus местного жителя. По словам очевидцев, инцидент произошел во время установки конструкции.

Фокус разбирался, почему украинцы не рады установке гигантских флагштоков за 170 миллионов гривен. Граждане недовольны столь высокой ценой и опасаются неожиданных обрушений.