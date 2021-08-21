У Кременці історичну будівлю зруйнували заради флагштока на День Незалежності (фото, відео)

На Замковій горі пошкодили споруду XVI століття і вирили котлован, щоб підняти український прапор 23 серпня.

У місті Кременець Тернопільської області будівельники зруйнували частину історичної пам'ятки заради 30-метрового флагштока. Про це історик Віталій Савчук повідомив в співтоваристві "RUЇNІ UKRAЇNІ".

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Замкова гора — це історичний і археологічний об'єкт XVI століття, який поки до кінця не встигли вивчити. За словами автора, будівельники зачистили екскаватором значну площу грунту на території замку, знищили частину фундаменту будинку старости і залили бетоном. Труби для зведення флагштока до Дня Незалежності недбало скинули прямо на старий фундамент.

"Чи варта помпезність наруги над історичною пам'яттю? Владу це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням найвищого флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються всі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст". — обурився Віталій Савчук. — "Це і є ставлення влади до нашої історичної пам'яті".

У коментарі місцевому телеканалу "Т1" історик підкреслив, що будівельні роботи ніде не анонсували, тому городяни про них не знали — він сам побачив котлован, коли прийшов на Замкову гору кілька днів тому.

[ + – ] Фортеця на Замковій горі знаходиться під державною охороною

Експертна організація StateWatch з'ясувала, що на установку флагштоків по всій країні планують виділити близько 170 мільйонів гривень. Один з них збираються поставити в парку "Топольче" в Тернополі. За даними організації, інші прапори в Тернопільській області будуть піднімати вже не за бюджетні кошти.

"У День Державного прапора, 23 серпня, відбудеться підняття українського прапора в Києві і у всіх регіонах України в спеціально облаштованих до цього свята місцях", — наголошується в програмі, опублікованій на сайті Офісу президента.

Споруди на Замковій горі знаходяться під державною охороною, входять до реєстру національного культурного надбання та перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історичного заповідника, як об'єкт туристично-екскурсійної діяльності. Журналісти "Т1" спробували з'ясувати у директора заповідника Вадима Микулича: хто, на якій підставі і за які кошти вирішив звести 30-метровий флагшток, проте керівник установи відмовився відповідати.

Раніше писали, що в Харкові підняли український прапор на найвищому флагштоку Європи, його висота становить 101 метр. Місцева влада вже провели репетицію і готові до заходів 23 серпня.

У Херсоні впав флагшток пошкодив автомобіль Lexus місцевого жителя. За словами очевидців, інцидент стався під час встановлення конструкції.

Фокус розбирався, чому українці не раді установлення гігантських флагштоків за 170 мільйонів гривень. Громадяни незадоволені такою високою ціною і побоюються несподіваних обвалень.