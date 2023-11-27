У Києві негода пошкодила найбільший прапор України: у КМДА відреагували (відео)

Через погодні умови прапор України біля монумента "Батьківщина-Мати" приспустили, однак це не допомогло вберегти його. Влада пообіцяла замінити його після стабілізації ситуації.

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У Києві через негоду було пошкоджено найбільший прапор країни, який розташований біля монумента "Батьківщина-Мати". Відповідними кадрами почали ділитися місцеві Telegram-канали 27 листопада.

Із ночі в столиці вирує сильний вітер, і місто засипає снігом. Це призводить до наслідків і часткових руйнувань. Цього разу було пошкоджено державну символіку в центрі міста.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) вже отримали повідомлення про інцидент. Пошкоджений прапор України планують зняти, а пізніше замінити новим. Відбудеться це, щойно дозволять погодні умови.

"Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, проте сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Наразі його вже знімають із флагштока та замінять на нове", — йдеться в повідомленні.

У КМДА окремо нагадали, що станом на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Його висота майже 90 метрів, а вага доходить до 32 тонн. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Варто зазначити, що в Києві справді від самого ранку вирує негода. Владі довелося оголосити II рівень небезпеки через вітер зі швидкістю 22 метри на секунду й сильний снігопад.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що в Одесі через негоду обвалилася 100-метрова труба котельні. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що остання доба була важкою та виснажливою для всього регіону. Ремонтні роботи на котельні вже почалися та будуть закінчені якомога швидше.