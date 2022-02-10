Беларусь направила Украине ноту протеста из-за замены флага в Днепре (фото)

Дипломаты Минска считают, что решение местных властей заменить флаг на бело-красно-белый является актом государственного вандализма.

Посольство Беларуси в Киеве направило украинской стороне ноту протеста в связи с заменой государственного флага, размещенного в "Аллее многонационального города" в Днепре, на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Подобные действия белорусская сторона оценивает, как акт государственного вандализма. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба дипмиссии.

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"По решению мэра города Днепра Б.Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", — говорится в сообщении.

Белорусская сторона считает, что действия городских властей грубейшим образом нарушает фундаментальные принципы международного права, среди которых принцип невмешательства во внутренние дела государства и принцип равенства государств.

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины", — считают в посольстве.

Как появился флаг Беларуси в Днепре?

"Аллея многонационального города" появилась в Днепре по инициативе местных властей в 2019 году. Тогда во время открытия проекта мэр Днепра Борис Филатов сказал, что для города это знаковое событие поскольку Днепр — многонациональный город, в котором граждане считают себя украинцами.

[ + – ] Открытие Аллеи многонационального города в 2019, Днепр

Аллею соорудили возле мэрии города, над которой развевались флаги Азербайджана, Беларуси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии, а также флаг крымских татар. По словам автора проекта Карена Агаджаняна, его создание проекта поддержали молодежь, студенчество и национальные общины города. После открытия Аллея с флагами стала своеобразной туристической достопримечательностью Днепра.

Реакция украинской стороны

В свою очередь мэр Днепра объяснил причину замены государственного флага Беларуси на флаг оппозиции. В своем Facebook он опубликовал пост, где написал, что флаг заменили по гражданской инициативе. А так как мэрия не может препятствовать высказывать гражданам свою позицию, то город "расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей".

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый", — написал Филатов.

Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Беларуси на место его установки, требует разбирательств по данному факту и ожидает публичных извинений от украинской стороны.

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