Суд рассмотрит иск Януковича о "незаконности" отстранения его от власти: названа дата

Парламент подал пять ходатайств из-за иска бывшего президента, среди которых просьба закрыть дело из-за его давности.

16 февраля пройдет судебное заседание в Окружном административном суде Киева (ОАСК) по иску четвертого президента Виктора Януковича против Верховной Рады. Экс-президент хочет доказать отсутствие у парламента полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины, сообщила в Telegram нардеп и представитель ВР в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

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Верховная Рада по этому делу подала пять различных ходатайств. Среди них суду предлагается не рассматривать иск из-за нарушения сроков обращения к нему. Еще Рада просит передать дело в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции, а также следующие ходатайства:

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений;

Также парламент подал заявление об отводе судьи Игоря Качура, так как он ранее входил в состав правительства Януковича – занимал должность заместителя Министра промышленной политики Украины.

О результатах рассмотрения ходатайств пока Верховной Раде не сообщили.

О подачи иска от Януковича в ОАСК стало известно в ноябре прошлого года от пресс-секратаря экс-гаранта.

Напомним, 22 февраля Виктор Янукович покинул резиденцию Межигорье и бежал из страны. В тот же день Верховная Рада признала его самоустранение и назначила выборы.