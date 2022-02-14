Суд розгляне позов Януковича про "незаконність" усунення його від влади: названо дату

Парламент подав п'ять клопотань через позов колишнього президента, серед яких прохання закрити справу через її давність.

16 лютого відбудеться судове засідання в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) за позовом четвертого президента Віктора Януковича проти Верховної Ради. Експрезидент хоче довести відсутність у парламенту повноважень на ухвалення актів про самоусунення президента України, повідомила у Telegram нардепка та представниця ВР у Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

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Верховна Рада у цій справі подала п'ять різних клопотань. Серед них суду пропонується не розглядати позов через порушення термінів звернення до нього. Ще Рада просить передати справу до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду як суду першої інстанції, а також такі клопотання:

про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю суб'єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що ця суперечка не тільки не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв'язку з конституційністю суперечливих правовідносин;

Також парламент подав заяву про відведення судді Ігоря Качура, оскільки він раніше входив до складу уряду Януковича — обіймав посаду заступника Міністра промислової політики України.

Про результати розгляду клопотань поки що Верховній Раді не повідомили.

Про подання позову від Януковича в ОАСК стало відомо в листопаді минулого року від прессекретаря ексгаранта.

Нагадаємо, 22 лютого Віктор Янукович покинув резиденцію Межигір'я та втік із країни. У той же день Верховна Рада визнала його самоусунення та призначила вибори.