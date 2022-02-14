"Не спасет": Пристайко объяснил свои слова о возможном отказе Украины от НАТО (видео)

Украинский дипломат утверждает, что во время общения с журналистом его слова несли теоретический смысл. И добавил, что несмотря не теоретическое вступление в Альянс "сегодня-завтра" угроза нападения России сохранится.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свое предположение, что наша страна могла бы отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства. Стратегический курс на НАТО записан в Конституции Украины, но в условиях угрозы вторжения России "наше будущее членство, к сожалению, нас не спасает", сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Журналист спросил, могли бы мы в теории рассмотреть возможность отказа от НАТО, если бы это позволило нам выйти из войны с Россией. Я сказал этому журналисту, что, во-первых, нет смысла об этом говорить, потому что это даже у нас в Конституции записано и ЕС тоже. Как и НАТО. Это само собой. Во-вторых, я ему сказал, что мы и так много делаем всяких компромиссов, но это как раз то, что мы говорим – вырвано из контекста", — отметил дипломат.

Он заявил, что имел в виду переговоры Украины в рамках Минских соглашений, к которым страну принудили под угрозой войны еще в 2014-15 годах, во время которых украинская сторона соглашается на чувствительные и неприятные компромиссы.

Пристайко подчеркнул, что несмотря на наличие планов Украины о вступлении в Альянс, эта перспектива не обеспечивает нам безопасность сейчас.

[ + – ] Пристайко объяснил свои слова о членстве Украины в НАТО

"Важно понимать – несмотря на то, что у нас стратегический курс по НАТО, записанный в наших документах, и мы это делаем сегодня-завтра, когда украинцы ожидают, что Россия может напасть на нас, наше будущее членство, к сожалению, нас не спасает", — сказал он.

Поэтому Украине приходится искать разные форматы для обеспечения своей безопасности прямо сейчас — "трехсторонний формат с Британией, двухсторонний формат из США, а также любые другие форматы".

Напомним, ранее Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

"Мы могли бы. Особенно под давлением звучащих угроз, под давлением шантажа, который продолжается, в результате подталкивания к этому… Порой мы слышим голоса из самого НАТО об этом", — ответил он на вопрос журналиста о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что слова посла "вырваны из контекста".

Также в министерстве отметили, что Украина на данный момент не является членом НАТО или иного союза безопасности, поэтому главным для нее становится вопрос гарантий безопасности.

Также в ведомстве подчеркнули, что "безусловно, лучшей такой гарантией" был бы немедленный прием Украины в НАТО.