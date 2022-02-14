"Не врятує": Пристайко пояснив свої слова про можливу відмову України від НАТО (відео)

Український дипломат стверджує, що під час спілкування із журналістом його слова мали теоретичний сенс. І додав, що незважаючи на теоретичний вступ до Альянсу "сьогодні-завтра" загроза нападу Росії збережеться.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив своє припущення, що наша країна могла б відмовитися від вступу до НАТО, якщо її змусять обставини. Стратегічний курс на НАТО записаний у Конституції України, але за умов загрози вторгнення Росії "наше майбутнє членство, на жаль, нас не рятує", сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

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"Журналіст запитав, чи могли б ми теоретично розглянути можливість відмови від НАТО, якби це дозволило нам вийти з війни з Росією. Я сказав цьому журналісту, що, по-перше, немає сенсу про це говорити, бо це навіть у нас у Конституції записано і ЄС теж. Як і НАТО. Це само собою. По-друге, я йому сказав, що ми й так багато робимо будь-яких компромісів, але це саме те, що ми говоримо — вирвано з контексту", — зазначив дипломат.

Він заявив, що мав на увазі переговори України в межах Мінських угод, до яких країну змусили під загрозою війни ще в 2014-15 роках, під час яких українська сторона погоджується на чутливі та неприємні компроміси.

Пристайко наголосив, що незважаючи на наявність планів України щодо вступу в Альянс, ця перспектива не гарантує нам безпеку зараз.

[ + – ] Пристайко пояснив свої слова щодо членства України в НАТО

"Важливо розуміти — незважаючи на те, що в нас стратегічний курс щодо НАТО, записаний у наших документах, і ми це робимо сьогодні-завтра, коли українці очікують, що Росія може напасти на нас, наше майбутнє членство, на жаль, нас не рятує", — сказав він.

Тому Україні доводиться шукати різні формати для гарантування своєї безпеки прямо зараз — "тристоронній формат із Британією, двосторонній формат із США, а також будь-які інші формати".

Нагадаємо, раніше Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО.

"Ми могли б. Особливо під тиском загроз, що звучать, під тиском шантажу, який триває, внаслідок підштовхування до цього... Часом ми чуємо голоси із самого НАТО про це", — відповів він на запитання журналіста про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО.

Водночас в МЗС України заявили, що слова посла "вирвані з контексту".

Також у міністерстві зазначили, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого союзу безпеки, тому головним для неї стає питання гарантій безпеки.

Також у відомстві наголосили, що "безумовно, найкращою такою гарантією" був би негайний прийом України в НАТО.