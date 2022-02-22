Законы, где деньги лежат. Топ-6 самых коррупционных законов, которые рассматривает Верховная Рада

Эксперты рассказали Фокусу о шести законах и законопроектах с коррупционными рисками, которые появились в стенах Верховной Рады в прошлом году.

В 2021 году нардепы Верховной Рады зарегистрировали около 1,5 тысячи законопроектов и приняли 253 закона. По данным экспертов Института законодательных инициатив (ИЗИ), которые анализируют документы на наличие коррупционных рисков, каждый седьмой законопроект опасен.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По просьбе Фокуса эксперты рассказали о наиболее громких законах и законопроектах прошлого года, которые содержат коррупционные риски, и объяснили, почему они могут стать соблазном для власть имущих.

Держать на крючке

Если сравнить декларации некоторых депутатов Верховной Рады на момент, когда они только переступили порог парламента, с настоящим временем, то можно увидеть, что ни один не обеднел за этот период, даже наоборот, некоторые из народных избранников или членов их семей с 2019 года построили роскошные дома, приобрели несколько новых столичных квартир и элитных автомобилей.

Большинство подобных случаев, по словам экспертов, приходятся на фракцию "Слуга народа", за которой внимательно следят журналисты из-за их предвыборных обещаний быть не такими, как их предшественники, и не зарабатывать деньги во власти.

Комитеты ВР по вопросам экономического развития, налогов и финансов, правоохранительной деятельности, а также по земельной политике наиболее чувствительны к коррупции

В разговоре с Фокусом Мартина Богуславец, исполнительный директор аналитического центра Института законодательных идей, рассказывает, что с коррупционными рисками в Раде IX созыва все стабильно — "средняя температура по палате" осталась на том же уровне, что и у предшественников. Наибольшее количество законопроектов с рисками — от "слуг". В первой десятке нардепов, подающих чувствительные к неправомерным случаям инициативы, в ИЗИ называют Георгия Мазураша, Павла Фролова, Олега Бондаренко, Сергея Швеца, Евгению Кравчук, Галину Третьякову, Марию Мезенцеву, Александра Аликсийчука, Андрея Клочко. Однако это закономерно: партия больше всего регистрирует и больше принимает законов, поскольку имеет монобольшинство и влияние. В настоящее время наблюдается тенденция, когда к ним добавились депутаты из "Довiри" и "За майбутнє", которые тоже появляются среди тех, кто представляет большое количество инициатив, чувствительных в перспективе к неправомерным случаям.

В 90%, как отмечает эксперт, коррупционные риски в законах реализуются на практике.

Среди законотворческих инициатив нардепов Верховной Рады, обладающих коррупционными рисками, можно выделить несколько самых интересных.

Первый из перечня – закон об олигархах. Он вступает в силу летом 2022 года. Согласно документу, СНБО во главе с президентом получил полномочия признавать людей олигархами по обращениям Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета, а также контролировать контакты чиновников с ними. Олигархами будут считать тех, кто участвовал в политической жизни, влияет на СМИ, является конечными бенефициарными владельцами монополий и имеют подтвержденную стоимость активов более 2,38 млрд грн.

Эксперты в разговоре с Фокусом неоднократно замечали, что закон об олигархах содержит множество нюансов, которые позволят президенту — действующему или его преемникам — по собственному желанию убирать с политического поля тех, кто ему мешает, или давить на политических игроков, побуждая их к определенным договоренностям.

[ + – ] Широкие возможности. Следствием налогового закона, как и полагали аналитики, стало неравенство отдельных налогоплательщиков. Наибольшее количество законопроектов с коррупционными рисками представляют депутаты от фракции "Слуга народа"

Богуславец объясняет, что коррупционные риски заключаются в том, что критерии включения в реестр олигархов нечеткие и могут трактоваться в каждом случае по-разному. В частности, теоретически под пункт "участие в политической жизни" (или финансирование партий) может попасть лицо, например, финансировавшее демонстрацию за независимость Украины в 1991 году. К тому же понятие "политические требования" является оценочным. А под критерий "конечный бенефициарный владелец" может подпадать лицо, владеющее какой-либо долей уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

"То есть лицо, владеющее 1% уставного капитала юридического лица, может быть признано олигархом, потому что совокупные активы такого юридического лица превышают один миллион прожиточных минимумов", — отмечает эксперт.

Важно

Депутаты пишут. Как среди тонн законотворческой макулатуры найти действительно важные проекты

Кроме того, закон существенно упрощает возможность избавиться от директора НАБУ, судьи ВАКС или руководителя другого органа, несмотря на его независимость, и вообще держать "на крючке" любое должностное лицо. Ведь одна незадекларированная встреча с олигархом или его представителем – основание для увольнения.

Давление, связанное с деньгами

По словам Тараса Рябченко, аналитика Института законодательных идей, чаще всего с законопроектами, которые могут служить коррупции, в Верховной Раде сталкиваются комитеты по экономическому развитию, налогам и финансам, правоохранительной деятельности, а также по земельной политике.

"На них приходится 65% выявленных нами коррупционных рисков. Их "чувствительность" к коррупции объясняется актуальностью и большим количеством регистрируемых в этих сферах законопроектов. Если проект связан с деньгами, выдачей разрешений или новым регулированием, уровень коррупционных рисков возрастает пропорционально", – рассказывает Фокусу эксперт.

По словам экспертов, широкие полномочия правоохранительных органов и органов государственного контроля, предоставляющие им некоторые законодательные инициативы, могут привести к росту возможностей "договориться" вместо повышения действенности наказаний.

Среди громких инициатив 2021 года с коррупционными рисками эксперты упоминают налоговый закон, известный как "антиахметовский", "антиолигархический" или "ресурсный". Документ вступил в силу в начале этого года. Он изменил систему администрирования налогов, увеличил налоговую нагрузку, в том числе на подакцизные товары — табак, топливо, алкоголь и ресурсные — железную руду. По словам Даниила Гетманцева, нардепа "Слуги народа" и главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, закон был принят для того, чтобы увеличить государственный бюджет на 50 млрд грн. Однако эксперты сочли инициативу проблемной по другим причинам.

Долгое время сами парламентарии не поддерживали документ и несколько раз ставили его на переголосование. Даниил Гетманцев объяснял Фокусу, что "налоговый" закон был принят в прошлом году "с опозданием", поскольку своевременному голосованию мешали олигархические силы. Нардеп настаивал на том, что это закон о равном налоговом давлении для всех игроков рынка, поэтому не стоит считать его "антиахметовским".

Однако, по словам экспертов ИЗИ, следствием закона, как и полагали остальные аналитики, уже стало неравенство отдельных налогоплательщиков.

"Налоговая получает широкие полномочия. Она наделена правом направлять письменные запросы по любым основаниям, которые, вероятно, будут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком законодательства. Это может приводить к давлению на бизнес или же отправке большого количества запросов", — отмечает Мартина Богуславец.

Другой амбициозный законопроект, связанный с деньгами — введение экономического паспорта по инициативе президента. Он предполагает создание Фонда будущих поколений (ФМП), который будет иметь статус неприбыльной организации. Формировать ФМП будут из средств госбюджета, которые поступят от уплаты рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Средства будут начисляться украинцам, рожденным в Украине после 1 января 2019, и будут выплачиваться им после достижения ими 18 лет. Как рассказывал Фокусу Даниил Гетманцев, сумма должна составлять примерно $10 тыс. в гривнах.

"Если в итоге сумма поступлений окажется меньше, чем будет прописано в законопроекте, разницу компенсирует государство", — подчеркивал нардеп.

[ + – ] Мешали олигархи. Нардеп СН Даниил Гетманцев объяснял Фокусу, что "налоговый" закон был принят в прошлом году "с опозданием", поскольку своевременному голосованию мешали олигархические силы

Эксперты обеспокоены предложением создать Фонд будущих поколений в форме неприбыльной организации, получающей средства из бюджета. При этом в Фонде будут работать лица, на которых может не распространяться действие Закона "О предотвращении коррупции". Фактически это приводит к возникновению коррупционных рисков – конфликту интересов, отсутствию надлежащего финансового контроля.

"Члены Совета Фонда, компании по управлению активами Фонда и другие могут по своему усмотрению определять размеры вознаграждений. Это может привести к неэффективному и непрозрачному расходованию бюджетных средств. Превышение предельного предела вознаграждения может наказываться только штрафом, предупреждением или отстранением", — отмечает Богуславец.

Строительство и реновация

По словам юриста-аналитика Андрея Коваля, правоохранительная и сфера государственного контроля также наиболее чувствительны к коррупционным рискам. Широкие полномочия правоохранительных органов и органов государственного контроля могут привести к росту возможностей договориться вместо повышения действенности наказаний.

В 90%, как отмечает эксперт, коррупционные риски в законах реализуются на практике

Здесь можно упомянуть инициативу от депутатов "Слуги народа" об установлении "сверхполномочий" для Антимонопольного комитета, которую готовят ко второму чтению. Депутаты "Слуги народа" предлагают разрешить АМКУ по своему усмотрению принимать решение о рассмотрении или об отказе от того или иного дела. К тому же АМКУ может не рассматривать дела по заявлениям, если нарушения, указанные там, не отвечают приоритетам деятельности комитета. О каких "приоритетах" идет речь, законопроект не определяет. Кроме того, АМКУ могут предоставить разрешение на проведение проверок не только на предприятиях, но и в частных помещениях в любое время суток, даже при отсутствии владельца, и право проведения выездных проверок, что является несвойственными для АМКУ полномочиями и может привести к давлению на предпринимателей.

Эксперты считают этот документ проблемным.

"На практике наделение должностных лиц Антимонопольного комитета такими правами приводит к выделению их в отдельную "касту" с полномочиями даже шире полномочий следователя, прокурора, которые проводят следственные (розыскные) действия", — объясняет Богуславец. Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики определил этот законопроект как "коррупционный". Тем не менее, летом прошлого года нардепы одобрили его в первом чтении.

Закон об олигархах существенно упрощает возможность избавиться от директора НАБУ, судьи ВАКС или руководителя другого органа, несмотря на его независимость, и вообще держать "на крючке" любое должностное лицо

Остальные законопроекты с коррупционными рисками относятся к сфере строительства.

К примеру, инициатива Кабмина по реконструкции кварталов и устаревшего жилищного фонда. Поскольку в Украине около 7,7 тыс. жилых домов, которым более 100 лет, а в целом жилищный фонд давно нуждается в реконструкции и строительстве новых домов, законопроект должен урегулировать эти вопросы, в том числе о предоставлении согласия жителей на переселение на время реконструкции. Заниматься этим должны органы местного самоуправления. Согласно законопроекту они по своему усмотрению будут определять условия и проведение конкурса на определение инвесторов-застройщиков. В этом заключаются серьезные риски, потому что конкурсы могут проводить непрозрачно и по двойным стандартам.

"Фактически местные советы получат полномочия, которые могут привести к коррупционным рискам: написание условий конкурса под конкретного застройщика, изменение правил, получение неправомерной выгоды для допуска к конкурсу или победу в нем", — объясняют эксперты ИИИ.

Важно

За что дерутся депутаты. Какие лоббистские и коррупционные законы проталкивают в Раде

Инициатива властей по решению проблемы устаревшего жилищного фонда и строительства нового жилья имеет еще один риск: вместо новостроек могут появиться долгострои. Ведь законопроект не устанавливает сроки для решения имущественных вопросов, связанных с реконструкцией квартала или дома, когда собственнику жилья должны предложить другое на время работ, или срок решения вопросов с собственниками участков, на которых планируют строить жилье.

Другой законопроект из этой сферы – об арестах объектов строительства в рамках реформы градостроительства. Нардепы "Слуги народа" предлагают увеличить штрафы за правонарушения в сфере градостроительства в десятки раз и предоставить местным органам власти без суда накладывать арест на объекты самовольного строительства. Эксперты считают это риском, который может стать инструментом давления и злоупотреблений — будь то создание проблем для "нелояльных" застройщиков, или же, наоборот, более снисходительное отношение к "фаворитам".

На практике застройщики очень близки к местным властям, говорят эксперты ИЗИ. Поэтому случаи влияния представителей застройщиков на органы местного самоуправления и их неформальных связей ставят под сомнение невозможность коррупционного влияния на принятие решения об аресте объектов строительства. А несоразмерно высокие штрафы за создание препятствий в осуществлении временного ареста строительства, которые будут составлять от 68 тыс. грн до 170 тыс. грн, могут увеличить коррупционные риски — например, требование неправомерной выгоды как уклонение от уплаты крупных штрафов.