За что дерутся депутаты. Какие лоббистские и коррупционные законы проталкивают в Раде

В законопроектах, которые подают депутаты ВР, полно коррупционных рисков. На 50% причина этого — некачественная работа депутатов, которые не смотрят, под какими инициативами подписываются, еще на 50 % — теневой лоббизм. Фокус попросил экспертов выбрать громкие "хлебные" законопроекты, которые продвигают в Верховной Раде.

В конце июня нардепы из "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили драку в Верховной Раде. По версии Куницкого, Тищенко напал на него возле столовой и выбил из рук телефон. Отрывок конфликта попал на видео нардепа. После словесная перепалка продолжилась на улице. Причиной ссоры стали разногласия политиков по закону, отменяющему обязательную переаттестацию моряков, на чем солидно наживались посредники. Документ долго не выносили на рассмотрение парламентариев. Одним из причастных к этому Куницкий считает Тищенко, который якобы близко знаком со схемой поборов с моряков. Последний все отвергает.

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Закон о моряках — далеко не единственный, где всплывает тема коррупции. Фокус попросил экспертов выбрать другие громкие "хлебные" законопроекты.

Борются как могут

В августе 2019 года глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал систему онлайн-анализа голосований нардепов для предотвращения коррупции. Система заработала в феврале 2021-го. Она следит за посещаемостью парламентариев и тем, как и за что они голосуют. Депутаты, которые часто идут против воли фракции или воздерживаются от голосования, попадают в рейтинг деструктивности. С его лидерами руководство проводит профилактические беседы.

Нардепы подписывают огромное количество законопро­ектов, часто не вникая в суть документов. Они также переписывают европейские нормы, которые нельзя слепо переносить на украинское законодательство

Помогает ли эта система избавиться от теневого лоббизма, вопрос открытый. По словам Мартины Богуславец, исполнительного директора Института законодательных идей [ИЗИ], за последние два года из более чем 2 тыс. про­анализированных институтом законопроектов 257 содержали коррупционные риски, то есть практически каждый девятый документ.

В конце июня институт составил рейтинг депутатов, подавших самое большое количество коррупционных законопроектов. По качественному показателю в первой десятке оказались Андрей Иванчук (группа "Довира"), Олег Волошин (ОПЗЖ), Николай Сольский ("Слуга народа"), Муса Магомедов (внефракционный), Сергей Магера (внефракционный), Александр Завитневич ("Слуга народа"), Вадим Новинский (внефракционный), Дмитрий Киселевский ("Слуга народа"), Борис Приходько (группа "Довира") и Александр Ковальчук ("Слуга народа").

В числе громких инициатив с коррупционными рисками эксперты называют законопроект "О самоуправлении медицинских профессий в Украине". Авторы — среди них Михаил Радуцкий, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации ("Слуга народа"), и его заместитель Артем Дубнов ("Слуга народа") — предлагали создать организацию, которая выдавала бы врачам свидетельства на право заниматься медицинской деятельностью. Без этого документа доктора не имели бы законных оснований работать по профессии. Организация сама бы определяла список необходимых для получения свидетельства документов, а тех, кто его получил, вносила бы в специальный реестр. За эти услуги с врачей брали бы плату. Государству вмешиваться в работу организации запрещалось, при этом четких критериев ее создания не было. В январе 2021-го законопроект не набрал необходимого количества голосов, и его отклонили.

"Если бы закон приняли, медики оказались бы заложниками коррупционных договоренностей", — считает Богуславец.

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Еще одна инициатива с серьезными коррупционными рисками касается внесения изменений в Закон "О статусе народного депутата Украины". Авторы (Давид Арахамия, Евгения Кравчук, Ольга Совгиря и Андрей Клочко — все из "Слуги народа") предлагают забирать мандат у мажоритарщиков, выбранных от партий, а потом не присоединившихся к фракции своей партии в ВР либо вышедших из нее. А также у депутатов, которых исключили из фракции, в том числе списочников. Сейчас, согласно 81 статье Конституции, аналогичная норма (кроме случаев, когда нардепа исключают из фракции) работает только в отношении парламентариев, прошедших по партийным спискам.

Законопроект на голосование еще не ставили. Если его примут, то мажоритарщики, выдвинутые в парламент партией, которая прошла туда также по спискам, станут абсолютно послушными воле ее руководства. Голосуешь не так, как требует руководство — мандат на стол. То же будет происходить со списочниками, если их исключат из фракции.

Подстелить соломы

По словам Алексея Кошеля, главы Комитета избирателей Украины, из-за огромного количества законопроектов, которые депутаты регистрируют в Верховной Раде, теневой лоббизм процветает на всех уровнях: во время разработки законопроекта, его регистрации, рассмотрения в комитетах.

Коррупциогенные факторы могут закладываться нардепами как сознательно, так и бессознательно из-за непонимания, к чему может привести на практике та или иная норма исполнительный директор Института законодательных идей Мартина Богуславец

Один из примеров — история о снижении акцизного налога на табакосодержащие изделия электрического нагрева [ТИЭН], после которой Давида Арахамию заподозрили в лоббировании интересов табачной индустрии. Так, 25 февраля нынешнего года глава фракции СН предложил на 30% снизить акцизный налог для ТИЭН и внес соответствующую поправку в законопроект, принятый за несколько дней до того Верховной Радой в первом чтении. Притом во время подготовки документа ко второму чтению вносить изменения можно лишь в тот текст, за который уже проголосовали депутаты. Несмотря на это, профильный комитет ВР инициативу Арахамии поддержал. В Институте законодательных идей отмечают, что предложение нардепа дает необоснованные привилегии для отдельной категории табачных изделий. Если поправку примут, то госбюджет недополучит до 3 млрд грн.

В 2020–2021 годах из-за грубых нарушений в их финансовых отчетах Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование трех парламентских партий — "Слуги народа", "Батькивщины" и "Голоса". В ответ в марте 2021-го народные депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон "О политических партиях в Украине".

[ + – ] НА КРЮЧКЕ. "Слуга народа" запустила онлайн-анализ голосований своих нардепов для предотвращения коррупции. Система следит за посещаемостью парламентариев и тем, как и за что они голосуют Фото: УНИАН

14 авторов, среди которых главы партий — Александр Корниенко (СН), Кира Рудык ("Голос"), главы фракций — Ирина Геращенко (ЕС), Юрий Бойко (ОПЗЖ), Ярослав Железняк ("Голос"), Артур Герасимов ("Батькивщина"), предложили лишить НАПК полномочий давать правовую оценку фиктивным финансовым операциям и предоставленным по заниженным или завышенным ценам услугам в отчетах партий.

Если бы закон приняли, то функции НАПК свелись бы к бухгалтерским. Да, агентство, как и раньше, имело бы право выявлять нарушения в отчетах, но они больше бы не были основанием для прекращения госфинансирования партий-нарушителей. 17 июня законопроект заслушали в зале ВР, но в итоге сняли с рассмотрения.

Одна поправка

Часто нардепы подписывают огромное количество законопроектов в своих сферах, особенно главы комитетов ВР, не вникая в суть документов. Они также переписывают европейские нормы, которые при низкой прозрачности работы органов госвласти в Украине невозможно слепо переносить на наше законодательство.

"Коррупциогенные факторы могут закладываться нардепами как сознательно, так и бессознательно из-за непонимания, к чему может привести на практике та или иная норма", — объясняет Фокусу Богуславец.

За последние два года из более 2 тыс. законопроектов, проанализированных Институтом законодательных идей, каждый девятый содержит коррупционные риски

В июне нынешнего года нардепы изменили Закон "О публичных закупках", благодаря чему Киевскую кольцевую автодорогу будут строить по новому для Украины международному формату контрактов. Одна из правок, поданная "Слугой народа", вывела строительство кольцевой из-под системы ProZorro. И хотя инициативу отклонил Комитет по вопросам экономического развития, ее все равно поставили на голосование. Кнопку "За" нажали 268 народных депутатов, и теперь, по словам экс-уполномоченной АМКУ Агии Загребельской, в ручном режиме можно будет распределить почти 100 млрд грн.

"Есть еще история с законопроектом №3618, касающимся деятельности риелторов, — приводит пример Мартина Богуславец. — Авторы надеются, что его примут". 25 народных депутатов из разных фракций предлагают сделать так, чтобы украинцы не могли распоряжаться недвижимостью без услуг риелтора. Чтобы купить, продать или сдать ее в аренду, объект нужно будет внести в единую базу данных, в которой формируется информационный паспорт недвижимости. Заниматься этим сможет только риелтор. Законопроект не запрещает устанавливать плату за такие услуги. Документ ждет рассмотрения.

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А осенью 2020-го нардепы приняли Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который предполагает создание контролирующего органа, который будет следить за безопасностью и качеством донорской крови (33 автора из разных фракций). Но из-за размытых формулировок в документе слишком много лазеек для злоупотреблений. В частности, там написано, что "уполномоченный орган может проводить внеплановые мероприятия государственного надзора при наличии оснований в случае возникновения какого-либо серьезного неблагоприятного случая или серьезной неблагоприятной реакции или подозрения относительно их возникновения".

Что такое "серьезный случай", кто и по каким критериям будет определять "подозрения относительно возникновения таких случаев", неясно. Такие неточности предоставляют возможность чиновникам по собственному усмотрению решать, когда, кого и на каких основаниях проверять. Эксперты уверены, что это приведет к коррупции.

[ + – ] По словам экспертов, если сравнить VIII и IX созывы Верховной Рады, процент коррупционных рисков в поданных депутатами законопроектах примерно одинаковый Фото: 24 Канал

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По словам экспертов, если сравнить VIII и IX созывы Верховной Рады, процент коррупционных рисков в поданных депутатами законопроектах примерно одинаковый. На 50% причина этого — некачественная работа депутатов, которые не смотрят, под какими инициативами подписываются, еще на 50 % — теневой лоббизм.

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Решить эту проблему частично можно было бы с помощью закона о лоббизме. Комплексно — прозрачным финансированием политических процессов.

"В украинских реалиях больше половины денег на выборах — черная наличка. В политической жизни — то же самое. Если открыть финансовый отчет партии "Слуга народа", самой большой в парламенте, мы увидим, что в офисе у них работает шесть человек, при этом они арендуют помещение площадью 1,8 тыс. кв. м. Трудно поверить, что один работник сидит на 300 кв. м. Значит, есть от 10 до 100 работников, которые получают зарплату в конвертах. И вопрос финансовой прозрачности партий — это тоже вопрос незаконного лоббизма", — говорит Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины.

По словам экспертов Института законодательных идей, есть депутаты, которые за два года работы в Верховной Раде не подали ни одного коррупционного законопроекта, при этом по части количества законодательных инициатив были активными. Среди таких, например, глава ВР Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук. Оба нардепа подали больше 10 законопроектов, среди которых нет ни одного с коррупционными рисками. Эксперты резюмируют: если они сумели — значит, другие тоже могут.