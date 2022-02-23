Богатейшие россияне потеряли $33 млрд из-за эскалации украинского кризиса, - Bloomberg

Многие из пострадавших российских миллиардеров, утверждают журналисты, не только знают Путина лично, но и поддерживают с ним связи в течение продолжительного времени.

Состояние сверхбогатых россиян в этом году упало на 33 миллиарда долларов, а эскалация конфликта на Украине может привести к еще большему разрушению этих богатств. Президент США Джо Байден 22 февраля 2022 года ввел санкции, направленные против продажи Россией суверенного долга за границу, и против элит страны, и заявил, что направляет неустановленное количество дополнительных американских войск в страны Балтии в качестве оборонительного шага для защиты стран НАТО, сообщает Bloomberg.

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Геннадий Тимченко возглавляет список российских миллиардеров, состояние которых резко упало: с 1 января исчезла почти треть его состояния, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 богатейших людей мира.

[ + – ] Геннадий Тимченко, российский миллиардер

69-летний Тимченко, сын советского офицера, который познакомился и подружился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в начале 1990-х годов, сейчас имеет состояние около 15,8 млрд долларов, причем большая часть его состояния получена от доли в российском производителе газа "Новатэк". согласно индексу благосостояния Блумберга.

Состояние коллеги-акционера "Новатэка" Леонида Михельсона в этом году упало на 6,4 млрд долларов, в то время как собственный капитал председателя "Лукойла" Вагита Алекперова уменьшился примерно на 3,5 млрд долларов за тот же период, когда акции энергетической компании упали на 19%.

[ + – ] Леонид Михельсон

Состояние 23 миллиардеров страны в настоящее время составляет 342 миллиарда долларов, согласно списку состояния, по сравнению с 375 миллиардами долларов на конец года. На этой неделе рынки еще больше упали после того, как Путин признал две сепаратистские республики на Украине, что привело к тому, что Германия приостановила энергетический проект с Россией и Великобританией, наложив санкции на пять банков страны и трех ее богатейших людей, включая Тимченко.

Также в санкционный список Великобритании входят 65-летний Борис Ротенберг и его 48-летний племянник Игорь, семьи которых заработали состояние на газопроводной строительной фирме "Стройгазмонтаж".

Отец Игоря, Аркадий, один из бывших спарринг-партнеров Путина по дзюдо, продал трубопроводную компанию в 2019 году примерно за 1,3 миллиарда долларов. Он приобрел миноритарный пакет акций у своего младшего брата Бориса пятью годами ранее, когда оба брата и Тимченко попали под санкции США в связи с аннексией Крыма Россией.

Ранее Фокус сообщал, что российские миллиардеры еще несколько лет назад богатели быстрее всех в мире. Однако новый пакет санкций в связи с эскалацией российской агрессии против Украины оборвал эту тенденцию.

В настоящее время, санкции против России могут остановить АвтоВАЗ, так как завод использует большое количество зарубежных комплектующих.